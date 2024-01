A- A+

CANAL SAÚDE Os riscos de lesões no joelho no Carnaval Estudos biomecânicos mostram que o joelho já é uma articulação que vive no limite fisiológico

O Carnaval está chegando e muitos foliões não perdem esse momento de alegria e muita festividade. Dentro das comemorações não podem faltar o sobe e desce das ladeiras de Olinda, frevo, samba, pulos e muito tempo em pé para acompanhar os shows, desfiles e blocos passando. Para manter os joelhos firmes e aguentar toda essa folia é importante alguns cuidados e precauções.

Algumas dicas são primordiais para evitar lesões e dores. É fundamental se preparar para essa "maratona de festa" e a melhor forma é usar roupas leves, tênis confortável e dedicar alguns minutos para alongar e aquecer a musculatura.

A maioria das lesões nesse período são por estímulo excessivo, principalmente por motivos que não são realizados durante o ano como subir ladeiras, ser empurrado nas multidões ou “frevar”. Vale redobrar a atenção aos pisos para evitar escorregões e tropeços para evitar assim, entorse no joelho. E, em casos de acidentes, procurar de imediato um atendimento de emergência. Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96,7, conversou no Canal Saúde, com o Médico Cirurgião de Joelho, Leonardo Monteiro.

Cirurgião de Joelho, Leonardo Monteiro. Foto: Divulgação

O cirurgião trouxe algumas informações e dicas sobre cuidados com os joelhos nesse período de carnaval.

“A articulação que é mais acometida no período carnavalesco é o joelho. Estudos biomecânicos mostram que o joelho já é uma articulação que vive no limite fisiológico. Então nesse período carnavalesco, podemos ter sobrecargas nas articulações que podem predispor a lesões. Inclusive podemos ter situações como entorses. E durante os dias de folia as superfícies, na maioria das vezes, são irregulares, tem a questão da multidão, e também muitas pessoas ingerem bebida alcoólica, assim os reflexos são mais lentificados. Ou seja, estas são situações propícias para você sofrer entorses ou lesões ligamentares no joelho, que podem até levar a consequência de procedimento cirúrgico. Durante o período do carnaval o joelho já fica bastante sobrecarregado, então a gente tem que ter bastante cuidado com essa articulação”



O especialista também deu um alerta para pessoas obesas que vão curtir o carnaval



“As pessoas obesas, precisam ter uma noção de que precisam subir menos ladeira e de passar menos tempo em pé também. O joelho já é uma articulação sobrecarregada, então a gente tem durante esse período que poupar mais um pouquinho essas articulações para que não haja sobrecarga e possíveis lesões. É então assim é fundamental se cuidar nesse período”



Se interessou? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo!

