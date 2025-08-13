Como previnir a Sarcopenia depois dos 30 anos
Personal explica como prevenir a sarcopenia com musculação, boa alimentação e hábitos saudáveis a partir dos 30 anos.
A sarcopenia é caracterizada por perda da massa muscular e ocorre devido ao processo de envelhecimento, patologias, inflamações crônicas mediadas por citocinas como, por exemplo, no câncer.
Todos sabemos que o corpo vai perdendo massa muscular a partir dos 30 anos e isso vais se agravando perto dos 40.
Uma rotina de exercícios físicos para aumentar a massa muscular é essencial e isso pode ser adquirido por meio de musculação e boa alimentação.
Nesta quarta-feira (13), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com personal trainer, Victor Souza. Ele falou sobre a sarcopenia.
Para inicar a conversa, o personal trainer explicou quando nós devemos iniciar a cuidar da musculatura para preveniar a sarcopenia
"O quanto antes, melhor. Não existe uma data, um um dia ou um período em que a gente dê a certeza certeza de que esse processo ele vai começar. Mas quanto antes a gente conseguir identificar esse processo melhor."
Victor Souza falou sobre os efeitos da sarcopenia
"Ela consiste na consequência da perda não só da massa muscular, mas também da função e da própria força. O que acarreta em quedas, em mais hospitalizações, em uma perda da qualidade de vida do indivíduo."
O personal trainer falou sobre a principal forma de tratamento da sarcopenia
Hoje a gente tem como principal aliado no no tratamentodesse quadro de sarcopenia,a musculação. Mas ela aliada a uma boa alimentação, é um uma noite de sono também muito boa e principalmente questões mentais, nós conseguimos sim excelentes resultados."
Victor Souza ainda deixou um recado para os ouvintes
"Esse quadro ele é totalmente reversível, através da atividade física, uma boa alimentação e uma melhora na qualidade de vida. É mecessário procurar um profissional que seja capacitado e adequar ao seu dia, a sua rotina e fazer inclusões ali da atividade física."