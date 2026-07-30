A- A+

CANAL SAÚDE Como reorganizar o sono depois das férias escolares Especialista orienta que a adaptação gradual da rotina ajuda a melhorar o aprendizado, o comportamento e o bem-estar das crianças

Com o fim das férias escolares, muitas famílias enfrentam um desafio comum: fazer com que as crianças retomem os horários habituais de sono. Durante as férias, é frequente que elas passem a dormir mais tarde, acordem mais tarde e permaneçam por mais tempo utilizando celulares e assistindo TV. Quando as aulas voltam, essa mudança repentina pode dificultar a adaptação à nova rotina.

A falta de um sono adequado costuma refletir no dia a dia escolar. Cansaço logo nas primeiras horas da manhã, dificuldade para manter a atenção, e menor capacidade de aprendizado estão entre as consequências mais comuns. Além disso, o descanso insuficiente também pode afetar o desenvolvimento físico, emocional e o funcionamento do sistema imunológico.

Nesta quinta-feira (30), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a pediatra e professora da Afya Jaboatão, Larissa Quidute, que deu dicas de como reorganizar o sono depois das férias escolares.

Acompanhe a entrevista nos players abaixo:

Larissa Quidute iniciou a entrevista explicando que tentar impor a rotina escolar na véspera do retorno às aulas é um erro, destacando que as crianças não possuem maturidade para regular o próprio relógio biológico sozinhas e precisam da gerência firme dos pais com dias de antecedência.

"A gente não consegue fazer essa adaptação de um dia para o outro. Por isso, é importante começar a organizar a rotina uma ou duas semanas antes. As crianças ainda não têm autonomia para fazer isso sozinhas, então precisam do apoio dos pais. Cabe à família ajudá-las a estabelecer uma rotina, definindo horários para dormir e para acordar, para que a transição aconteça de forma mais tranquila." Larissa Quidute, pediatra e professora da Afya Jaboatão

Ao orientar sobre como preparar o ambiente noturno, a especialista foi categórica sobre o limite do uso de eletrônicos, explicando que o cérebro necessita de sinais claros e previsíveis para conseguir iniciar o processo de desligamento.

"O ideal é que a criança fique pelo menos uma hora sem telas antes de dormir. Então, se ela vai dormir às 21h, o recomendado é desligar os aparelhos às 20h. Isso porque o cérebro gosta de previsibilidade. Quando existe uma rotina organizada, ele entende que está chegando a hora de dormir, o que facilita o início do sono."

Desmistificando a ideia de que a criança está apenas fazendo "birra", a médica alertou que a falta das horas adequadas de sono destrói a capacidade de concentração, altera o humor drasticamente e derruba até mesmo as defesas do organismo infantil.

"A criança que não dorme bem ou não tem a quantidade de horas de sono adequada pode ficar mais irritada e ter dificuldade de concentração, o que acaba prejudicando o aprendizado. Além disso, ela pode apresentar mais agitação, alterações de humor e até queda na imunidade."

Por fim, Larissa Quidute fez um apelo para que a sociedade pare de enxergar o momento de dormir apenas como uma pausa contra o cansaço, ressaltando que o sono é o período em que a verdadeira estruturação da saúde física e mental da criança acontece.

"Muitas pessoas ainda subestimam a importância do sono, mas ele não representa apenas um momento de descanso. O sono é um dos pilares do desenvolvimento infantil. Por isso, manter uma boa rotina de sono faz uma grande diferença no aprendizado, no comportamento e na saúde da criança."

Veja também