CANAL SAÚDE Como respirar de forma correta ao fazer exercícios Pneumologista explica que tentar controlar a respiração pode atrapalhar o desempenho físico e causar tontura, já que o organismo realiza o processo de forma automática e eficiente

Durante os exercícios físicos, muitas pessoas tentam “ensinar o corpo a respirar”. No entanto, segundo o pneumologista Murilo Guimarães, o ideal é justamente o contrário: deixar o corpo fazer o que ele já sabe fazer com perfeição. A respiração é um processo automático, naturalmente ajustado às necessidades de oxigênio e esforço do organismo.

Nesta segunda-feira (27), no quadro Canal Saúde do programa Conexão Notícias, da Rádio Folha FM 96,7, o âncora Jota Batista conversou com o pneumologista Murilo Guimarães sobre a forma correta de respirar durante a prática de atividades físicas. A entrevista completa está disponível nas plataformas de áudio e no canal da Folha de Pernambuco.

Durante a conversa, Murilo Guimarães destacou que o corpo humano possui um centro respiratório extremamente eficiente e que tentar controlar de maneira consciente a respiração, na maioria das vezes, é desnecessário.

“Você pode aprender a usar melhor sua musculatura respiratória, mas aprender a respirar nós não precisamos, porque o centro faz isso melhor do que a nossa consciência.”

Murilo Guimarães, pneumologista

O especialista também explicou que respirar em excesso pode causar desequilíbrios no organismo.

“Quando a gente respira demais, mais do que o corpo precisa, a gente reduz o grau de gás carbônico (CO) no sangue. E essa redução provoca uma vasodilatação nos vasos cerebrais, o que leva à tontura.”



Guimarães reforçou ainda a importância de respirar corretamente pelo nariz.

“Eu gosto de dizer que o cidadão lá de cima fez o corpo da gente de uma maneira perfeita. Então, se ele fez o nariz para respirar, é porque é o nariz que deve ser usado.”

Além disso, o pneumologista destacou que o fortalecimento da musculatura respiratória é essencial para quem busca melhor desempenho físico.

“Você tem que também melhorar a performance do diafragma e provocar uma endurância diafragmática adequada — e isso tem exercícios próprios para você fazer.”

Com uma abordagem leve e esclarecedora, a entrevista destacou que respeitar o funcionamento natural do corpo é fundamental para uma prática de exercícios mais segura e eficiente. Afinal, como ressaltou o especialista, respirar é uma função que o organismo realiza com perfeição, basta deixá-lo trabalhar.

