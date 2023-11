A- A+

HOMENAGEM Concerto homenageia a mezzo-soprano Pauline Viardot no Recife Recital acontece na Academia Pernambucana de Letras (APL), com o tenor Gauss Lins e a renomada pianista Ellyana Caldas

No próximo dia (03), às 17h, os amantes do piano e do canto lírico têm programação garantida no Recife. A Academia Pernambucana de Letras (APL) receberá o concerto Plainte D’amour, a música de Pauline Viardot Garcia. O encontro será realizado no auditório da APL, com entrada franca.

Quem conduzirá o recital serão o tenor Gauss Lins e a pianista Elyanna Caldas numa extensa programação sobre a vida e obra de Pauline. A mezzo-soprano e compositora franco-espanhola Michelle Pauline Ferdinande Garcia nasceu em 08 de julho de 1821. Vinda de uma família virtuosa, Pauline era filha do tenor Manuel Del Pópulo e irmã da mezzo Maria Malibran, conhecida como a Feiticeira das Nações.

Ela iniciou sua carreira com apenas 16 anos de idade e já mostrou o potencial da sua voz com dramaticidade e técnica, chegando a C2 e F5 de alcance vocal. Além disso, Pauline era primorosa também ao piano e chegou a fazer dueto com Chopin.

Recitalistas- A dupla Gauss Lins e Elyanna Caldas tem larga experiência. A pianista coleciona participação em recitais com diversas apresentações e é uma referência na música instrumental. Elyanna começou a tocar piano com 5 anos de idade, executando as notas e acordes apenas de ouvido. Já se apresentou em países como França e Polônia, é uma das fundadoras do curso de música da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e faz parte da Academia Pernambucana de Letras.

Já Gauss Lins iniciou seus estudos musicais em 1999 no Conservatório Pernambucano de Música. Mesmo formado em Medicina na Universidade de Pernambuco (UPE) não deixou o seu interesse pela música belcantista. Tenor, estudou árias e canções do período barroco, clássico e romântico e realizou pesquisa musicóloga de grandes obras dos ilustres compositores Vivaldi, Mozart, melodias de Fauré e composições de Bellini, Donizetti e Rossini em concertos e recitais na APL e no teatro Valdemar de Oliveira.

