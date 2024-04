Concurso cultural da compesa e secretaria de educação amplia inscrições para estudantes

A- A+

Estudantes da rede estadual cursando o ensino médio técnico e professores lotados em qualquer função na escola agora também podem participar do Desafio Educativo Socioambiental, o concurso cultural da Compesa em parceria com a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco. Após uma mudança no regulamento de participação, o novo público se une ao de estudantes do ensino regular e professores que atuam em sala de aula, anunciado no início da seletiva. Outra novidade é a prorrogação do prazo de inscrições para 20 de maio, que podem ser feitas pelos próprios alunos ou pelas escolas via formulário disponível no site da Compesa https://servicos.compesa.com.br/desafio-educativo-socioambiental/. O concurso visa incentivar a reflexão e a capacidade criativa dos participantes nas questões relacionadas ao meio ambiente por meio da produção de fotos e vídeos. Os vencedores serão premiados com smart TV, notebooks, tablets, smartphones e voucher de livros, de acordo com as categorias.

Os participantes terão que usar a criatividade e realizar registros para o Instagram com temáticas relacionadas ao uso racional e sustentável da água. As categorias são Fotografia, para professores lotados na escola em qualquer função, e Vídeo Reels, essa voltada para estudantes e dividida em dois segmentos: Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio regular ou técnico (1º ao 3º ano). Nove ganhadores serão premiados no dia 21/06 no evento de culminância, em local ainda a ser definido. As produções deverão seguir um dos subtemas do projeto: Água e cidadania; Consumo consciente da água; Saneamento (tratamento de água e esgoto); Preservação e reflorestamento de matas ciliares; Mudanças climáticas.

A foto ou o vídeo produzido deverá ser postado no feed do Instagram da escola em que o participante é aluno/professor, até 20/05. A postagem precisa conter a marcação do perfil (@desafioeducativosocioambiental) também no feed. Sem a marcação, a produção não será considerada para fins de avaliação. A fotografia deverá ser registrada em ambiente com boa iluminação e na melhor resolução do aparelho utilizado. Já o vídeo deverá respeitar o formato Reels, com duração mínima de 15 segundos e máxima de 60 segundos, de acordo com o padrão de formatação do Instagram.



Em seis edições lançadas, o Desafio Educativo Socioambiental já alcançou 1.564 trabalhos inscritos e 575 escolas estaduais participantes. Resultados expressivos também foram obtidos através do engajamento no Instagram do projeto, com 33.396 visualizações e mais de 20 mil curtidas, fruto da reformulação do projeto, que incluiu a Rede Social Instagram como ferramenta para as produções.

