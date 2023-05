A- A+

CONEXÃO CAFÉ Conexão Café e o Dia Nacional do Café e do Barista O barista Lucas Santos e o mestre de torra Bento Peres aborda o assunto no Conexão Café desta quinta-feira (25)

Dia 24 de maio é o Dia Nacional do Café e também o Dia do Barista, que no Brasil acaba gerando comemorações durante todo o mês. Nas principais regiões produtoras de café tem início a colheita, e aproveita-se para homenagear uma profissão em crescimento, que prepara cafés com tanto carinho e dedicação para nós, baristas. E para comemorar esta data o Barista Alan Cavalcanti, convidou o mestre de torra Bento Peres do Oxente Café e o barista Lucas Santos, barista proprietário do Book Café para tratar sobre o tema no Programa Conexão Café desta quinta-feira (25), transmitido na Rádio Folha FM 96,7



Durante a entrevista, o barista Lucas Santos falou sobre como se tornar um barista morando na Região Metropolitana do Recife.

Bento Peres. Foto: divulgação

“Hoje aqui na RMR temos várias pessoas que prestam cursos de barista, pessoas qualificadas, inclusive já fiz cursos com três aqui. É importante ressaltar que até hoje ainda estudo e pratico a profissão”, enfatizou. Lucas Santos. Foto: divulgação

Já Bento Peres falou sobre o crescimento do mercado de trabalho para quem deseja ter uma cafeteria.

“Temos espaço para crescimento, e está mais do que esperava. O crescimento depende da identidade da cafeteria. Muitas cafeterias abrem e não tem sua própria identidade”, disse.

O programa Conexão Café acontece todas as quintas-feiras às 13h, e pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha FM 96,7 ou pelo canal do YouTube e Facebook da Folha de Pernambuco. Confira o programa na íntegra, acessando o podcast Conexão Café no player abaixo:



Veja também

CANAL SAÚDE Nem todo esquecimento no idoso é benigno ou algo normal da idade avançada