MUSEU Conexão no Museu reúne lazer, cultura e empreendedorismo no Recife Evento promoverá um domingo de atividades integradas para todos os públicos, além de celebrar o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino

Neste próximo domingo, 19, das 9h às 19h, o Recife vai receber, na área externa do Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), no bairro das Graças, a segunda edição do evento Conexão no Museu. A ação, que tem acesso gratuito, reunirá 60 empreendedores de diversos segmentos, vindos da Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Ainda na programação a ação contará com espaço gastronômico, palestras, área de recreação infantil e apresentações multiculturais, animadas ao som do forró, frevo, maracatu, chorinho, MPB e Djs. Já na área interna do Museu, o público poderá conferir a Exposição Armorial 50, movimento mágico criado por Ariano Suassuna e outros artistas, contendo 140 obras.

O Conexão no Museu é uma ação pensada para celebrar o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, unindo mulheres de negócios, empresários, apoiadores, famílias e a sociedade pernambucana para vivenciar uma programação social, econômica e cultural. Dentro do evento, um espaço será disponibilizado para líderes de projetos sociais e de economia circular apresentarem seus trabalhos.

A realização fica por conta da Estrategista de Negócios e Mentora de Mulheres Empreendedoras, Eduarda Menelau, o Conexão In consultoria, e Aldvan Figueiredo, da Hollos Sustentabilidade. A previsão é de receber três mil pessoas, que poderão ainda contribuir com doações de presentes de Natal para crianças, mulheres e idosos em situação de vulnerabilidade.

Programação de Palestras no Auditório

14h - Tema: Destrave sua mente para o empreendedorismo com Carol Santore

14h30 Tema: O poder do autoconhecimento para impulsionar negócios com Anna Carolina Borges

15h30 - Tema: A arte de vender: Mais que técnicas, uma filosofia de vida com Mirella Galhardo e Aline Izidio

16h20 - Roda de Conversa: A importância de ser Feliz na hora de empreender com Eduarda Menelau, Aldvan Figueiredo, Roseana Faneco e Madu Rocha

Programação Oficinas Infantis

10h – Pintura em gesso

11h – Slimes

14h – Fantoches

15h – Slimes

16h – Pintura em gesso

17h - Fantoches

SERVIÇO:

Evento Conexão no Museu

Onde: Museu do Estado de Pernambuco

Quando: 19 de novembro - 9h às 19h

Informações:

Site: eventoconexao.com.br

Instagram: @conexaoin



