A- A+

RECURSOS HUMANOS 16ª edição do Congresso de Gestão de Pessoas de Pernambuco vai acontecer no Recife "Inovar para ReinventaRH - o Futuro da Gestão de Pessoas" é o tema do evento, que vai acontece dias 6 e 7 de junho, no Recife Antigo

Com um público aguardado de 800 pessoas de várias partes do Brasil, e o tema “Inovar para ReinventaRH - o Futuro da Gestão de Pessoas”, o principal evento de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco, vai acontecer no Recife, nos próximos dias 6 e 7 de junho. Será a 16ª edição do Congresso de Gestão de Pessoas de Pernambuco, organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH-PE.

O Congepe 2024 vai se realizar no Armazém 14, no Recife Antigo, sob a direção da consultora especialista em Clima e Cultura Organizacional, Danielle Maciel, atual diretora de Gestão da ABRH-Brasil, e de Moacy Freitas, presidente da ABRH-PE., os desafios para descobrir novas abordagens para a gestão de pessoas e desenvolver habilidades essenciais para os tempos atuais. Serão dois dias de imersão numa jornada de aprendizado, conexões e crescimento profissional.



O evento é voltado para os profissionais de Recursos Humanos, gestores, líderes, executivos e trabalhadores em geral que buscam ampliar seus conhecimentos e trocar experiências. O Congepe 2024 trará palestrantes renomados, painéis interativos e debates enriquecedores sobre as tendências do mercado de trabalho e as melhores práticas em gestão de pessoas, uma área em constante evolução, e por isso mesmo, a importância de estar sempre atualizado e pronto para encarar os desafios do futuro.

Congresso de Gestão de Pessoas /Foto: Maduh Luz



Além disso, o congresso abrirá espaço para abordar temas essenciais para o atual cenário corporativo, como a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho. Afinal, a construção de equipes mais diversas e inclusivas não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para as empresas que desejam se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e exigente. Serão mais de 20 horas de conteúdo, 20 palestrantes, 20 expositores e aproximadamente 800 conexões



"O congresso será uma jornada pelas últimas inovações, tendências e práticas que estão revolucionando a Gestão de Pessoas. Quem participar, terá a oportunidade de acompanhar palestras inspiradoras, painéis de discussão e uma feira de exposições com soluções e serviços para o mundo de RH. Além, de também, poder se conectar com pessoas, líderes do setor e potenciais parceiros em um ambiente propício para construir relacionamentos sólidos", ressalta Danielle Maciel, diretora de Gestão da ABRH-Brasil.



Os Temas serão: Liderança: Descubra novos paradigmas de liderança para impulsionar equipes e organizações rumo ao sucesso; Inteligência Artificial: Explore como a Inteligência Artificial está transformando a Gestão de Pessoas e moldando o futuro do trabalho; Well-being: Priorize o bem-estar dos colaboradores; Diversidade e Inclusão: Construa organizações mais inclusivas e diversas para impulsionar a inovação e o desempenho; Comunicação, Cultura Organizacional & Aprendizagem: Aprenda estratégias eficazes para uma comunicação transparente, revolucionando a Gestão de Pessoas.

SERVIÇO:

O que: 16ª Congresso de Gestão de Pessoas de Pernambuco

Quando: 06 e 07 de junho de 2024

Onde: Armazém 14, av. Alfredo Lisboa, S/N, Bairro do Recife

Inscrições: even3.com.br/congepe24

Veja também

CANAL SAÚDE Os riscos de lesões nos joelhos em corridas sem preparo físico