Conheça o jacaré-de-papo-amarelo, uma das espécies de vida livre do Parque Dois Irmãos

No vasto ecossistema do Parque Estadual Dois Irmãos, uma das espécies mais cativantes é o jacaré-de-papo-amarelo, conhecido cientificamente como Caiman latirostris. Esse crocodiliano é uma presença intrigante que atrai a curiosidade dos visitantes deste espaço ambiental em Pernambuco.

O jacaré-de-papo-amarelo é nativo das regiões próximas às bacias dos rios Paraguai, Paraná, Uruguai e São Francisco, no sudeste da América do Sul, com maior predominância no leste do Brasil até o Uruguai. Seu habitat favorito são os ecossistemas costeiros, como manguezais, além das margens de rios, brejos, riachos, lagos e lagoas. Em tamanho, os adultos podem atingir até três metros de comprimento e exibem uma cor de pele olivácea, enquanto os filhotes têm uma tonalidade marrom com listras pretas nas costas e manchas escuras na cabeça e mandíbula.

De acordo com Marina Falcão, diretora do Parque Dois Irmãos, a dieta do animal é carnívora e variada. “São animais que se alimentam de molusco, mas também podem se alimentar de pequenos vertebrados, mamíferos, aves e répteis que estiverem ali, no nicho dele”, explica.

Esses animais têm uma média de vida de 50 anos e são ovíparos, ou seja, reproduzem-se por meio de ovos, com uma média de 40 filhotes por ciclo reprodutivo.

Durante o dia, é comum observar os jacarés-de-papo-amarelo de forma estática na água e nas margens das lagoas do Parque, já que são criaturas noturnas. Esse comportamento está relacionado ao processo de termorregulação, que envolve o aquecimento da temperatura corporal para otimizar a metabolização.

Uma característica única desses jacarés é a ausência de escamas tradicionais, sendo substituídas por placas achatadas que estão na pele como uma armadura protetora contribuindo para a proteção do organismo.

