A- A+

Rádio Folha Conheça os riscos de participar de corridas de rua sem preparo Diogo Barbosa alerta sobre os perigos da prática sem orientação e destaca a importância do acompanhamento profissional

Com a popularização da corrida de rua nos últimos anos, correr uma maratona está no topo da lista de desafios esportivos de muitos brasileiros.

No entanto, diferente de provas curtas, uma maratona exige meses de preparação física, acompanhamento especializado e atenção a fatores fisiológicos e mentais que impactam diretamente na saúde e no desempenho do atleta.

Nesta quinta-feira (29), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o corredor, maratonista e mestre em educação física Diogo Barbosa, que falou sobre os riscos de participar de corridas de rua sem preparo.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

O educador físico Diogo Barbosa iniciou a conversa instruindo como começar a correr

"O indivíduo sedentário deve começar com uma caminhada. À medida que vai ganhando um pouco mais de condicionamento físico e regularidade no exercício, pode começar a introduzir pequenos trechos de corrida."

Diogo Barbosa, corredor, maratonista e mestre em educação física/Foto: Divulgação

O corredor explicou por que participar de corridas de rua sem preparo pode ser arriscado

"A pessoa corre 5 quilômetros e depois já quer correr uma meia maratona, que são 21 quilômetros, e logo pensa em fazer uma maratona. Esse pulo de etapas pode trazer muitos riscos, principalmente à saúde."

Ao ser perguntado, Diogo Barbosa destacou a importância da orientação de um educador físico durante os exercícios

"Essa orientação é essencial. O profissional de educação física está presente nos espaços públicos e privados. Ele tem a função de orientar da melhor maneira possível, pois sabemos que cada corpo responde de forma diferente a cada estímulo aplicado."

O mestre em educação física ainda falou sobre a realidade da maratona

"A maratona não é para todo corredor, e sim para aquele que esteja disposto a viver o processo: abrir mão de eventos sociais, treinar diariamente, organizar a alimentação, melhorar a qualidade do sono e investir em equipamentos. Para correr uma maratona, é preciso alinhar todos esses aspectos."

Veja também