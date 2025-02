Conjuntivite: infecção é uma das mais comuns no Carnaval. Saiba como evitar e tratar

A- A+

Conjuntivite é uma das infecções mais recorrentes no Carnaval. Os sintomas mais comuns são vermelhidão, olhos lacrimejando, e sensibilidade à luz. A infecção tem dois tipos: viral e bacteriana.

Após o período de Carnaval, é normal que surjam algumas infecções, devido à grande aglomeração de pessoas, e a conjuntivite é um exemplo disso. A infecção tende a ser muito contagiosa, por isso é necessário tomar alguns cuidados para evitá-la.

No geral, as conjuntivites são fáceis de tratar, mas ainda assim podem deixar sequelas como cicatrizes na córnea, e até uma baixa visão.

No Canal Saúde desta quarta-feira (19), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com o oftalmologista Lucio Maranhão, diretor do Hvisão. Ele esclareceu dúvidas de como evitar a conjuntivite no Carnaval.



Acompanhe a entrevista completa nos players abaixo.





Na entrevista, o oftalmologista Lucio Maranhão mencionou que é importante estar sempre com as mãos higienizadas e nunca esfregar os olhos.

Primeira coisa: não coçar os olhos. Às vezes tem muita maquiagem, tem muita sujeira e você acaba levando isso para os olhos. Dois: se tiver os sintomas aparecendo, não coçar também, porque acaba piorando mais ainda. Então essas essas atitudes de lavar as mãos, e evitar tocar nos olhos para conjuntivite é essencial."

Oftalmologista Lucio Maranhão e paciente. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Caso os olhos comecem a apresentar sintomas como vermelhidão e secreção, é importante ir rapidamente até o hospital, alertou o oftalmologista Lucio Maranhão.

Aí sim, é muito importante antes mesmo de pingar qualquer colírio, qualquer medicação por conta própria, ir num ambulatório, num consultório de oftalmologia para poder fazer o diagnóstico, tá? Uma coisa que você pode fazer antes de ir para o consultório, é lavar ou com soro fisiológico, ou uma água, destinada, lubrificante você pode usar, mas coçar o olho de jeito nenhum.”

Veja também