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Canal Saúde Conscientização sobre câncer de ovário exige atenção e prevenção Especialista explica os desafios do diagnóstico e a importância da prevenção

O câncer de ovário é um dos tumores ginecológicos mais letais, justamente por ser difícil de identificar em estágios iniciais. Com sintomas inespecíficos e sem exames de rastreio específicos, a doença muitas vezes só é detectada em fases avançadas, reduzindo as chances de cura.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o câncer de ovário atinge principalmente mulheres acima de 50 anos e apresenta alta taxa de mortalidade. A conscientização sobre sinais e a importância de consultas médicas regulares são fundamentais para aumentar a detecção precoce.

Nesta quarta-feira (9), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Neneo de Carvalho, conversou com a oncologista Míryam Seixas sobre o tema, abordando desde o diagnóstico silencioso até a evolução dos tratamentos e a prevenção.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

A Dra. Míryam Seixas explicou que, diferentemente de outros tumores femininos, o câncer de ovário não possui um exame preventivo específico.

"Infelizmente é uma doença silenciosa e ela não tem nenhum exame de rastreio. Por exemplo, a gente conhece o câncer de colo e o de mama tem a mamografia, mas infelizmente ainda não existe nenhum método de rastreio para o câncer de ovário. O que pode realmente facilitar o diagnóstico precoce é manter a sua visita ao médico, ao ginecologista de forma regular."

Míryam Seixas, oncologista

A especialista Míryam Seixas trouxe ainda uma perspectiva otimista sobre os avanços nos tratamentos, ressaltando que o câncer pode ser visto como uma doença crônica que pode ser tratada.

"Eu não vejo mais os oncologistas, as pessoas que estudam não vêem mais o câncer como uma sentença, como a maioria da população vê. Nós vemos mais como uma doença crônica. Às vezes ele é silencioso, mas precisa ser tratado para que ele possa melhorar."

Além disso, a médica Míryam Seixas. reforçou a importância da vacinação contra HPV, destacando que a prevenção é uma oportunidade real de erradicar outro tumor ginecológico: o câncer de colo do útero.

"Mães e pais que tiverem crianças, tanto os meninos quanto meninas, na idade entre 9 e 14 anos, é importante vacinar seus filhos contra HPV, para que daqui alguns anos a gente possa colher esse fruto no futuro, e quem sabe a erradicação da doença do câncer de colo de útero e de outros cânceres que o HPV causa."

Por fim, a oncologista enfatizou que a prevenção diária se dá incluindo hábitos de vida saudáveis e alimentação equilibrada, é o primeiro passo para reduzir o risco de câncer. Ela alertou também sobre os efeitos nocivos de ultraprocessados e embutidos, comparando seu impacto à do cigarro.

"A prevenção sempre é o melhor caminho para se evitar qualquer tipo de doença e também a oncológica. É importante evitar o cigarro, seja o cigarro normal ou vaper que tá muito difundido hoje em dia; alimentação saudável, evitar ultraprocessados e embutidos, que sãõ tão ruins como o cigarro"

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