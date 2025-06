A- A+

SÃO JOÃO 2025 Considerado o Rei do Forró, Assisão é atração na programação do Sítio Trindade Este ano completa 62 anos de carreira e tem 826 músicas gravadas por diversos artistas

Patrimônio Vivo de Pernambuco, homenageado do São do Recife em 2024, Assisão, natural de Serra Talhada, tem show confirmado no Sítio Trindade, palco principal do São João do Recife, na segunda-feira (23). Este ano completa 62 anos de carreira, tem 826 músicas gravadas por diversos artistas.

Assisão participou da programação da Rádio Folha 96,7 FM nesta sexta-feira (20), e conversando com a âncora Patrícia Breda, relembrou seus grandes sucessos e pontuou que algumas de suas músicas como “Fogueirinha” ou “Pequenininha” foram regravadas mais de 250 vezes por diversos artistas.

Trio Nordestino, Elba Ramalho, Fagner, Maciel Melo, Três do Nordeste e até mesmo Luiz Gonzaga já gravaram suas canções que atravessaram gerações e hoje estão nos palcos nas vozes da nova geração de forrozeiros que o reverenciam e se inspiram no Mestre Assisão, o “Rei do Forró.”

Ele afirma que sua trajetória artística começou no mesmo dia em que nasceu.

“A parteira disse que já nasci chorando alto, cantando, acordando todo mundo. Minha família é família de artistas, tem músicos, poetas, escritores, compositores, tem até cangaceiro. A arte está na genética,” explica o mestre.

Em toda sua trajetória artística Assisão sempre encontrou força em si mesmo, e diz que é preciso sempre acreditar na própria capacidade de seguir adiante e vencer a guerra. “É preciso seguir sempre em frente”, afirmou o artista.

Dia 23 o mestre Assisão tem apresentação no Sítio Trindade, em Casa Amarela, e dia 29 no Polo da Avenida Rio Branco, Bairro do Recife. Nas redes sociais do artista está disponível sua agenda de shows

