CANAL SAÚDE Constipação em idosos exige atenção de cuidadores e profissionais da saúde Especialista explica causas, cuidados e mitos que envolvem a saúde intestinal na terceira idade

A constipação intestinal é uma queixa comum entre idosos e pode comprometer de forma significativa a qualidade de vida para quem tem mais de 60 anos.

O envelhecimento natural do trato gastrointestinal, somado à perda de mobilidade, deixa a evacuação mais lenta e difícil. Além de desconfortável, o problema pode estar relacionado a complicações.

Entre as queixas mais relatadas pelos pacientes constipados estão fezes endurecidas, esforço excessivo para evacuar, sensação de evacuação incompleta e número reduzido de evacuações por semana.

Nesta quarta-feira (3), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - Seccional Pernambuco, Rodrigo Patriota. Ele falou sobre constipação em idosos.

Dr. Rodrigo Patriota, iniciou a entrevista explicando que a constipação em idosos acontece por vários fatores

“A constipação é multifatorial e, no idoso, acaba aumentando um pouco mais o risco... O idoso tem menos acesso à água... E outro aspecto também importante é a menor movimentação.”

Ao alertar sobre o consumo de fibras, o especialista reforçou que elas podem agravar a constipação se não forem acompanhadas de hidratação adequada e prática regular de atividade física

“Fibra pode ser mal indicada para o paciente, para o idoso errado. A fibra, em vez de melhorar, pode piorar a constipação.”

O médico também esclareceu que a definição de constipação não depende apenas da frequência das evacuações

“Se cada vez que ele vai evacuar as fezes saem endurecidas, que provocam dor, ressecadas... Ele tem constipação, apesar de não passar muito tempo sem evacuar.”

Por fim, o Dr. Rodrigo Patriota combateu o mito do vício em laxantes, defendendo que pacientes com quadros crônicos devem priorizar o tratamento contínuo para manter a qualidade de vida

“É melhor que ele mantenha um laxante de uso contínuo e uma evacuação saudável do que deixe de fazer isso por receio de dependência.”

