CONCERTO Consulado da Itália celebra 150 anos de imigração italiana no Brasil O concerto na Basílica da Penha, no Recife, será na próxima quarta-feira (28), às 19h

Para marcar os 150 anos da imigração italiana para o Brasil, o Consulado Italiano e o Comites Nordeste, com apoio da Prefeitura da Cidade do Recife, promovem um grande concerto na Basílica da Penha, no bairro de São José,na capital pernambucana. A apresentação ocorre na próxima quarta-feira (28), a partir das 19 horas, e vai reunir 18 instrumentistas e dois solistas, que irão executar um repertório com canções que vão levar o público para uma viagem musical pela Itália. O evento é gratuito, aberto ao público e conta com o apoio da Prefeitura do Recife, através do Recentro e Investe Recife.

A apresentação será composta por obras de Verdi, Rossini, Puccini e Vivaldi, entre outros, que evocam a paixão, a beleza e a diversidade da cultura italiana. A Basílica de Nossa Senhora da Penha foi escolhida para a celebração devido à ligação do templo religioso com a Itália. Construída por frades capuchinhos italianos, a basílica é uma representação viva da contribuição desse povo para a formação do patrimônio histórico pernambucano e brasileiro.

A imigração italiana para Pernambuco se deu entre o final do século XIX e o início do século XX, tendo início a partir da região de Palmares e também pela Capital. “Entre os grandes italianos que fizeram história no estado estão Ugo Falangola, responsável por trazer os primeiros equipamentos de cinema para o Recife; Giuseppe e Francesco Vita, fundadores da fábrica de refrigerantes Fratelli Vita; e Fortunato Russo, comerciante que atuou no ramo de tecidos e aviamentos”, explica a neta deste último, Maria Carolina Russo, hoje presidente do Comites Nordeste (comitê dos italianos residentes no nordeste do Brasil).

Atualmente, a comunidade italiana no Nordeste é formada por cerca de 500 mil descendentes, que desempenham um papel ativo na promoção da cultura, gastronomia e história do Estado com iniciativas que têm contribuído para o fortalecimento dos laços entre as comunidades e para o enriquecimento da diversidade cultural da região.

