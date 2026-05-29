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Canal Saúde Consumo de cigarro de aumenta risco de doenças cardíacas e pode reduzir expectativa de vida Especialista alerta para os impactos do cigarro no coração e reforça importância da prevenção contra o cigarro

O Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado em 31 de maio, foi criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para conscientizar a população sobre os riscos causados pelo consumo de cigarro e derivados do tabaco. Considerado uma das principais causas de morte evitável no mundo, o cigarro está associado ao desenvolvimento de mais de 50 doenças e provoca milhões de mortes todos os anos. O consumo de cigarro compromete diferentes órgãos do corpo humano e reforça a necessidade de combate ao cigarro em todo o mundo.



Dados da OMS apontam que o consumo de cigarro é responsável por mais de oito milhões de mortes anuais em todo o mundo. Além de comprometer os pulmões, o consumo de cigarro também afeta diretamente o sistema cardiovascular, aumentando significativamente os riscos de infarto, AVC, hipertensão e outras doenças cardíacas graves. O consumo de cigarro interfere na circulação sanguínea, prejudica os vasos e sobrecarrega o funcionamento do coração.



O tabagismo provocado pelo consumo de cigarro representa cerca de 25% dos casos de infarto do miocárdio e pode reduzir em mais de uma década a expectativa de vida do fumante. As substâncias tóxicas presentes no cigarro provocam inflamações nos vasos sanguíneos, dificultam a circulação e aumentam o esforço do coração para bombear sangue pelo corpo. O consumo ainda favorece o acúmulo de gordura nas artérias e aumenta o risco de entupimentos causados pelo cigarro.



Nesta sexta-feira (29), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o cardiologista Carlos Japhet sobre os impactos do consumo de cigarro na saúde cardiovascular, os riscos do cigarro eletrônico e os danos causados pelo cigarro ao organismo.



Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



Carlos Japhet iniciou a entrevista alertando para os impactos do consumo de cigarro passivo e destacou que milhões de pessoas não fumantes também sofrem consequências graves.



“No mundo inteiro, cerca de 8 milhões de pessoas morrem por ano por conta do tabagismo. E incrível, desses 8 milhões, cerca de 1 milhão 300, 1.400 são de não fumantes, ou seja, são aquelas pessoas que não fumam, mas que trabalham em ambiente ou estão convivendo diariamente com pessoas fumantes”.

Carlos Japhet, cardiologista



O especialista também destacou os riscos ainda maiores do consumo de cigarro para mulheres fumantes que utilizam anticoncepcionais orais.



“O risco de um paciente fumante ter um infarto agudo do miocárdio é de duas a quatro vezes maior. E se você levar em consideração as mulheres que são fumantes e que usam o anticoncepcional oral, elas têm uma chance 10 vezes maior. Veja, pasmem, olha os números”.



Durante a entrevista, o cardiologista ainda desmistificou a ideia de que o consumo de cigarro eletrônico seria menos prejudicial à saúde.



“Quando você compara cigarro, cachimbo e charuto, não existe uma diferença de qual é o melhor, qual é o pior. Todos eles fazem mal e todos eles fazem muito mal. Em relação ao cigarro eletrônico você também vai ter nicotina nesse cigarro, e outras substâncias são substâncias extremamente tóxicas também”.



Por fim, Carlos Japhet ressaltou que o corpo humano começa a apresentar sinais de recuperação pouco tempo após a interrupção.



“Na hora que você deixa de fumar, e o impacto é tão importante que com 20 minutos já há uma normalização dos níveis de pressão arterial, a probabilidade em um ano você diminui em 50% o risco de de um infarto agudo do miocárdio. E ao mesmo tempo, de 10 a 15 anos, você vai se tornar uma pessoa semelhante àquela que nunca fumou”.

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