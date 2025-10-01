A- A+

MUSICAL Contos de fadas se misturam em musical infantil no Teatro Barreto Júnior "Chapeuzinho de Neve Adormecida" estreia neste sábado (04), no Recife, trazendo humor, música e mensagens sobre leitura, amizade e meio ambiente

O Teatro Barreto Júnior, no bairro do Pina, no Recife, recebe neste sábado (04), às 16h, a estreia do musical infantil “Chapeuzinho de Neve Adormecida”. A peça reúne personagens clássicos dos contos de fadas em uma narrativa divertida e cheia de reviravoltas, criada e dirigida por Ivaldo Cunha Filho, que também interpreta o Lobo Mau.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu nesta quarta (01), a atriz Rayo Vasconcelos que interpreta a Branca de Neve e o diretor e ator Ivaldo Cunha Filho, ele fala sobre o orgulho de ter escrito o peça infantil.

Tenho muito orgulho de ter escrito, feito a direção e também de atuar nesse espetáculo, onde interpreto o Lobo Mau. Tudo foi cuidado nos mínimos detalhes, com um elenco talentosíssimo e uma história inovadora e atual. Então não tenho dúvidas de que a criançada vai aprender e se divertir bastante e toda a família vai sair encantada do teatro."

A história acompanha Bia, uma menina que não gosta de estudar, e seu irmão Tom, que a ajuda a transformar um trabalho escolar em uma peça teatral. Durante a apresentação, Bia mistura personagens como Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Bela Adormecida e Pinóquio, criando encontros inusitados.

Com humor, música e cenários lúdicos, o espetáculo aborda temas como amizade, leitura e preservação do meio ambiente. Produzida por Helena Siqueira Produções, a montagem promete encantar toda a família com figurinos coloridos e uma trilha sonora envolvente.

SERVIÇO

CHAPEUZINHO DE NEVE ADORMECIDA

Dia: 04 de outubro (Sábado)

Local: Teatro Barreto Júnior

Horário: 16h

Valores: R$100,00 (inteira) | R$50,00 (meia-entrada)

Ingressos: Vendas antecipadas no site SYMPLA

E na bilheteria do Teatro, no dia do espetáculo, com 1h de antecedência.

Classificação etária: Livre

Informações: (81) 9. 9568.4125

