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Canal Saúde Copa do Mundo reacende as "peladas" e aumenta risco de lesões nos joelhos Especialista alerta sobre os cuidados necessários para evitar lesões durante as partidas entre amigos

A Copa do Mundo não movimenta apenas os estádios e as transmissões esportivas. A cada edição do torneio, muitos brasileiros aproveitam o clima de competição para voltar aos campos e quadras nas tradicionais “peladas” entre amigos, o que aumenta o risco de lesões no joelho, especialmente em praticantes ocasionais, já que o retorno repentino ao esporte favorece lesões no joelho.

O problema é que, muitas vezes, o entusiasmo supera o preparo físico, aumentando significativamente o risco de lesões no joelho, principalmente nos joelhos, onde as lesões são mais comuns. Esse cenário de falta de condicionamento eleva ainda mais as lesões no joelho, sobretudo quando há esforço intenso sem adaptação.

Considerada uma das articulações mais exigidas durante a prática do futebol, o joelho é submetido a impactos constantes, mudanças bruscas de direção, arrancadas, desacelerações e contato físico, fatores que contribuem diretamente para lesões no joelho. Em pessoas que passam semanas ou meses sem praticar atividades físicas regularmente, a chance de lesões no joelho se torna ainda maior.

Nesta segunda-feira (22), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o ortopedista Leonardo Monteiro, especialista em joelho, sobre os principais riscos das partidas ocasionais, formas de prevenção e os sinais de alerta relacionados às lesões no joelho.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Leonardo Monteiro destacou que o aumento dos casos de lesões no joelho durante grandes eventos esportivos é uma realidade observada nos consultórios e que o joelho costuma ser uma das regiões mais afetadas entre os praticantes amadores.

“Eu sempre costumo dizer pros pacientes que a pelada do final de semana ela começa na segunda-feira, tá? Já fazendo exercício, preparando o corpo para você desempenhar o futebol com a menor incidência de lesão e de lesões no joelho. Muitas vezes o peladeiro quer comprar uma chuteira, mas a gente faz o básico, que é cuidar do corpo para evitar lesões no joelho.”

Leonardo Monteiro, ortopedista

O especialista explicou que entre os problemas mais frequentes estão os estiramentos musculares, lesões ligamentares e danos aos meniscos, todos associados às lesões no joelho. Em alguns casos, as lesões no joelho podem exigir tratamento prolongado e até intervenção cirúrgica.

“A gente pensa que às vezes as lesões que acontecem no joelho são traumáticas, né? Um carrinho, um chute, não. A maioria das lesões no joelho, 80%, são lesões que o atleta se machuca sozinho. Então muitas dessas lesões no joelho acontecem com a musculatura despreparada, aumentando o risco de novas lesões no joelho.”

O médico também reforçou a importância de medidas preventivas antes de entrar em campo, como aquecimento, alongamentos, uso de equipamentos adequados e manutenção de uma rotina regular de exercícios físicos para reduzir lesões no joelho.

“É um programa do FIFA 11+, que é um aquecimento de 10 a 15 minutos. Esse aquecimento ajuda a reduzir lesões no joelho, além de diminuir significativamente o risco de novas lesões no joelho em jogadores amadores.”

Por fim, Leonardo Monteiro alertou para os sinais que indicam a necessidade de avaliação médica, especialmente quando a dor persiste após as partidas ou compromete a realização das atividades do dia a dia.

“Tem que ter muito cuidado, porque essas lesões no joelho podem se agravar. Em muitos casos, o jogador ignora os sintomas, e as lesões no joelho acabam se tornando mais graves e recorrentes.”

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