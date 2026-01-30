A- A+

Carnaval 2026 Corpo preparado para o Carnaval evita lesões e garante mais disposição na folia Personal trainer explica cuidados essenciais para encarar dias intensos de festa com saúde, segurança e energia

Longas horas de dança, caminhadas, exposição ao sol e poucas horas de descanso fazem parte da rotina de quem vive intensamente o Carnaval.

Com as prévias já movimentando ruas e clubes e a proximidade dos dias oficiais de folia, especialistas alertam que encarar o Carnaval sem preparo físico adequado pode resultar em dores musculares, desidratação, mal-estar, insolação e até interrupções indesejadas no meio da festa.

A preparação física adequada é essencial para reduzir riscos à saúde e garantir mais disposição para aproveitar todos os dias de festa.

Nesta sexta-feira (30), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o educador físico e personal trainer Elton Alves. Ele falou sobre a importância do aquecimento, alongamento leve, hidratação constante, descanso e outros cuidados fundamentais para curtir o Carnaval com equilíbrio.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Elton Alves iniciou a conversa destacando que o Carnaval exige mais do corpo do que muitas pessoas imaginam.

“O Carnaval é uma atividade física intensa, com impacto, repetição de movimentos, calor e desgaste muscular. Não dá para encarar como algo leve, principalmente para quem passou o ano sedentário.”

Elton Alves, educador físico e personal

Ao falar sobre a preparação antes da folia, o personal trainer reforçou a importância do aquecimento e das pausas ao longo do dia.

“O ideal é fazer um aquecimento leve antes de sair de casa e, durante a festa, fazer pequenas pausas para alongar e mudar os movimentos. Isso ajuda a reduzir dores e sobrecarga nas articulações.”

Outro ponto de atenção citado foi a hidratação, considerada fundamental para evitar mal-estar durante os dias de folia.

“É preciso beber água regularmente, mesmo sem sentir sede. O calor, o suor e o consumo de álcool aumentam muito a perda de líquidos, o que pode causar tontura e queda de rendimento.”

Por fim, o educador físico alertou para a importância de respeitar os limites do próprio corpo.

“Dor persistente, tontura e exaustão são sinais de alerta. Parar, descansar e se cuidar é o que permite aproveitar o Carnaval com segurança e até o último dia.”

