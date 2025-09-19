A- A+

CANAL SAÚDE Corrida de rua ganha espaço em Pernambuco e promove benefícios para corpo e mente Modalidade deixa de ser exclusividade de atletas profissionais e conquista espaço entre praticantes de todas as idades em Pernambuco, promovendo saúde física e mental

A corrida de rua, que por muito tempo foi associada apenas a atletas profissionais, vem se popularizando em todas as regiões do Brasil e Pernambuco está acompanhando esse crescimento. Atualmente, o esporte tem se tornado cada vez mais acessível, integrando a rotina de pessoas comuns, de diferentes idades, gêneros e classes sociais.

Mais do que um exercício físico, a corrida é reconhecida por seus inúmeros benefícios à saúde, tanto física quanto mental. A prática regular contribui para a melhora do condicionamento cardiovascular, controle de peso, fortalecimento muscular e, principalmente, redução do estresse e melhora da saúde emocional.

Nesta sexta-feira (19), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o mestre em educação física, maratonista e corredor de rua, Diogo Barbosa. O especialista abordou o crescimento da prática no Estado e os principais benefícios da atividade.

Durante o bate-papo, Diogo Barbosa destacou como a corrida tem se tornado um instrumento de transformação na vida de muitas pessoas, promovendo mais disciplina, foco e autoestima.

"A corrida de rua é democrática. Não exige equipamentos caros, pode ser praticada em qualquer lugar e traz resultados reais tanto para o corpo quanto para a mente", afirmou o educador físico.

Diogo Barboza, Mestre em educação física



Diogo também explicou que não é preciso ser atleta para começar. A orientação correta, segundo ele, é fundamental para evitar lesões e garantir uma prática segura.

"O ideal é começar com acompanhamento profissional e respeitar o próprio ritmo. A evolução vem com a constância, e os benefícios são visíveis em pouco tempo", destacou.

O educador enfatizou que a corrida pode ser uma excelente aliada na prevenção de doenças, no controle da ansiedade e até como uma forma de socialização, por meio de grupos e eventos de rua.

"Mais do que um esporte, a corrida se transforma em estilo de vida. E isso tem refletido em mais qualidade de vida para quem pratica", completou.

