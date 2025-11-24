A- A+

CANAL SAÚDE Corridas em alta: saiba qual a melhor alimentação antes e depois da competição A nutricionista Laís Souza ensina a importância da hidratação e o consumo de proteínas e carboidratos para corredores

Recife é uma cidade onde as corridas estão na moda. Elas acontecem por toda parte e tem as mais diversas origens. Mas como se preparar melhor para evitar imprevistos? Qual a melhor alimentação antes e no pós-corrida?

A nutrição para corredores, experientes ou iniciantes, é muito importante para garantir a energia necessária. Por isso, é essencial manter uma alimentação equilibrada.

Nesta segunda-feira (24), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a a nutricionista da Clínica Change, Laís Sousa. Ela falou sobre a nutrição para corredores.

A nutricionista Laís Souza iniciou as orientações detalhando a importância da hidratação e como calcular o consumo de água antes de uma corrida

"Meia hora antes da corrida, toma de 400 a 500 ml só de água para já ir hidratando. Se você for uma pessoa que geralmente vai muito para banheiro, uma hora antes, tome no máximo 1L de 500 a de 500 ml a 1L, tá? Por causa dessa questão de antes da corrida não ter vontade de ficar parando para fazer xixi".

Ao tratar da alimentação pré-corrida, Laís Souza reforçou os alimentos que devem ser evitados

"Nunca é nunca é interessante consumir antes da da corrida gordura, fritura, laticínios em excesso ou leites e derivados em excessos, castanhas. Tudo que for muito gorduroso não é interessante. O mais interessante de consumir antes da corrida é o carboidrato simples."

No período pós-corrida, a nutricionista ressaltou a prioridade de ingerir proteínas para a preservação da massa magra, parte fundamental da nutrição para corredores

"O pós precisa de mais proteínas, então mais frango, mais carne, mais ovo. Associado aí também com os carboidratos, de complexidade alta, que a gente chama aqui é nossa batata doce, nosso cará, nosso inhame, nosso cuscuz. Então, todos esses alimentos são muito importantes para os corredores"

Laís Souza também explicou o papel dos isotônicos e indicou alternativas naturais para corredores de distâncias curtas, como 5 km

"Mas um bom isotônico que a gente pode estar tomando aí, quem corre principalmente 5 km é uma água de coco, tá gente! Então a gente também tem os nossos isotônicos naturais, da própria água de coco, tomar mais água, tomar água de coco, não necessariamente para quem corre distâncias curtas precisa ter essa reposição com esses esses isotônicos."

