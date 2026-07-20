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PROJETO Cortejo de sanfoneiros encerra projeto cultural no Recife Projeto "Cantos e Encantos da Sanfona" ocupa as ruas da Várzea com música, tradição e show de Mestre Beto Hortis

O projeto "Cantos e Encantos da Sanfona" idealizado pelo cantor e sanfoneiro Beto Hortis, encerra sua circulação no próximo sábado, 25 de julho, com um cortejo de sanfoneiros pelas ruas da Várzea, na Zona Oeste do Recife. A programação começa às 15h30, com concentração em frente à Igreja da Várzea, e segue às 16h30 em direção à Praça Quitéria, em um percurso de cerca de três quilômetros. Ao longo do trajeto, músicos e público celebram a tradição do forró em um encontro que transforma o bairro em um grande palco ao ar livre.

Para falar sobre o projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor e sanfoneiro Beto Hortis, que fala sobre a importância de dar espaço e preparar os novos talentos.



Os nossos sanfoneiros precisam de palcos para subirem, para cantar e se aprimorar. Não é só tocar sanfona, é saber como se domina o microfone, é a comunicação e a postura em palco”, afirma Beto Hortis.

A iniciativa busca aproximar artistas e comunidade, levando a sanfona para o espaço urbano e valorizando a cultura popular nordestina. O encerramento será às 17h30 com o espetáculo Forró Sanfonado, apresentado pelo Mestre Beto Hortis. No repertório, clássicos que marcaram a história do forró e homenagens aos mestres sanfoneiros.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O projeto passou por Camaragibe e João Pessoa antes de chegar à capital pernambucana. A circulação prolongou o clima dos festejos juninos e destacou a sanfona como um dos principais símbolos da identidade cultural do Nordeste.

Serviço

25 de julho de 2026 às 15h30 – Concentração em frente à Igreja da Várzea

16h30 – Início do cortejo de sanfoneiros

17h30 – Apresentação de Mestre Beto Hortis com o espetáculo Forró Sanfonado

Local: Praça Quitéria, Terminal da CDU Boa Viagem, Várzea, Recife

Entrada gratuita

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