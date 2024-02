Coruja-buraqueira bebê é nova moradora do Parque Dois Irmãos

A- A+

Nasceu no Parque Dois Irmãos um filhote de coruja-buraqueira (Athene cunicularia), uma espécie de hábitos diurnos que prefere viver no solo, construindo seus ninhos em cavernas no chão. O sucesso de novas reproduções no equipamento ambiental do estado é indicativo dos excelentes cuidados que os animais recebem e do bem-estar necessário para o processo reprodutivo.

Durante muito tempo, havia apenas um indivíduo dessa espécie no Parque Dois Irmãos. Após a chegada de uma fêmea, ocorreu um processo de adaptação e, de maneira natural, os dois animais se reproduziram.

"Todo nascimento aqui no parque é muito celebrado, pois a reprodução é um dos principais indicativos de bem-estar animal. Outro dado importante é o filhote ser cuidado pelos próprios pais, o que confirma que estamos realizando um bom trabalho com os animais sob nossos cuidados", destaca o técnico do parque, Juvenal Damasceno.

Diferente de outras aves de rapina, a coruja-buraqueira faz seus ninhos em cupinzeiros, buracos de tatu e ou até na areia, em regiões litorâneas. A espécie costuma cavar túneis de até dois metros e forrar o fundo com capim seco.

Após a postura do ovo, a fêmea realiza a incubação por um período de 28 a 30 dias. Já o macho tem a responsabilidade de prover alimento e proteger os futuros filhotes, além de cuidar do filhote durante o período que estão no ninho.

Além do período de incubação, o novo indivíduo permanece por cerca de 44 dias no ninho após o nascimento. Por isso, o parque só conseguiu confirmar a reprodução recorrendo à utilização da tecnologia. A equipe técnica instalou uma câmera em frente à toca e gravou as primeiras saídas do filhote.

O nascimento da coruja-buraqueira, além de ser um forte indicador de bem-estar animal, é também uma oportunidade para aprender, por meio da observação, sobre o comportamento parental da espécie. Os registros de vídeo realizados no recinto da espécie servirão de base para que a equipe técnica adquira mais conhecimento sobre os primeiros dias de vida desses animais.

