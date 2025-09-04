A- A+

CANAL SAÚDE "Cotovelo de tenista" não é um problema apenas dos atletas; entenda o que é e como tratar Mais comum do que se imagina, o cotovelo de tenista pode afetar qualquer pessoa e exige atenção aos sinais, diagnóstico correto e tratamento adequado

Epicondilite lateral, conhecida como cotovelo de tenista, afeta não só esportistas, mas também trabalhadores braçais, profissionais de saúde e usuários frequentes de computador.

Estudos mostram que a prevalência na população geral é de 3,4 pessoas a cada 1.000 habitantes por ano, com pico entre 40 e 49 anos, enquanto entre atletas amadores e profissionais a incidência chega a 50% e 40%, respectivamente.

Nesta quinta-feira (04), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o ortopedista Oyama Arruda. Ele falou sobre o cotovelo de tenista.

Acompanhe a entrevista através dos playes abaixo

O Dr. Oyama Arruda iniciou a conversa desmistificando o nome popular "cotovelo de tenista" e ressaltou que a condição não afeta apenas atletas

"Mas tem que ver o seguinte também, que nem todo mundo joga tênis. Aí você, ah, eu nunca joguei tênis, por que que eu tô com o cotovelo do tenista. É, exatamente. Por isso que fiz a ressalva. Olha, não é só o atleta que tem, não. Muita gente tem."

Ortopedista Oyama Arruda/Foto: Divulgação

Ele explicou que o uso de eletrônicos e trabalhos manuais também podem causar o cotovelo de tenista

"Quem usa muito computador, quem usa muito celular, porque você está com celular, você não tá fazendo um movimento repetitivo, mas você está com a musculatura contraída, entendeu? E isso também é um fator de sobrecarga. Então, qualquer tipo de trabalhador braçal ou que use alguma máquina, a dona de casa também, aquela que lava roupa, que faz atividades manuais, também pode ser acometida por esse tipo de lesão."

Ao abordar os tratamentos, o médico destacou a importância da reabilitação e fisioterapia para o cotovelo de tenista

"Bom, a gente tem que pensar que o tratamento básico é a reabilitação, é a fisioterapia. Você passou da fase da dor aguda, tomou sua medicação, não melhorou? Você não vai repetir a medicação. Você tem que procurar o médico para que ele encaminhe você para uma fisioterapia."



O especialista também comentou sobre a cirurgia como última alternativa para o cotovelo de tenista

"O final de tudo, quando o paciente não responde aos tratamentos anteriores, seria um tratamento cirúrgico."

Para prevenir o cotovelo de tenista, o ortopedista destacou estratégias voltadas a atletas e ao público geral

"E para quem não é atleta, a questão é postural. Evitar erros de postura, evitar horas excessivas no celular ou no computador, e o básico do básico: fazer atividade física. Isso realmente previne a maioria dessas lesões, não só o cotovelo de tenista, mas várias outras ortopédicas também."

Veja também