A- A+

Canal Saúde Covid-19 volta a crescer no Brasil e especialista alerta para baixa cobertura vacinal entre idosos Especialista destaca aumento dos casos graves, a circulação de novas variantes e a importância da atualização das doses de reforço

O Brasil registra um aumento nos casos de Covid-19 há seis semanas consecutivas, com crescimento identificado em 19 unidades da federação, incluindo Pernambuco. O cenário acende um alerta para a circulação do coronavírus, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, e reforça a importância de manter a vacinação atualizada.

Nesta segunda-feira (23), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com o médico pediatra Eduardo Jorge, membro do Comitê Estadual de Vacinação e da Câmara Temática do Ministério da Saúde, que explicou que novas variantes continuam circulando e reforçou a importância de manter a vacinação atualizada.

Durante a conversa, o especialista chamou atenção para o avanço dos casos graves da doença. De acordo com os dados apresentados na entrevista, a participação da Covid-19 nos internamentos em unidades de terapia intensiva (UTI) por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) passou de 4% para 14% nas últimas quatro semanas. Outro dado preocupante é que 30% dos óbitos registrados por SRAG atualmente são atribuídos à Covid-19.

O surgimento de novas variantes também foi um dos pontos discutidos pelo médico. Segundo Eduardo Jorge, a XFG tem sido a variante predominante no Brasil e no cenário internacional em 2026. Além dela, uma nova sublinhagem, identificada como JP2.1 e descendente da JN.1, foi detectada inicialmente na região Sudeste e já apresenta disseminação. Apesar das mudanças no comportamento do vírus, o pediatra explicou que as vacinas disponíveis continuam oferecendo proteção contra as variantes em circulação, principalmente na prevenção de quadros graves, hospitalizações e mortes.

O médico explicou que a vacinação atualmente é direcionada principalmente aos grupos prioritários. Idosos a partir dos 60 anos e pessoas com comorbidades devem receber uma dose de reforço a cada seis meses, independentemente da quantidade de doses tomadas anteriormente, conforme as recomendações do calendário de vacinação. Entre as condições que exigem atenção estão hipertensão, diabetes, asma grave, insuficiência renal e doenças cardíacas.

Outro tema abordado na entrevista foi a segurança dos imunizantes e a circulação de notícias falsas sobre possíveis efeitos colaterais. O pediatra destacou que, após mais de 17 bilhões de doses aplicadas em todo o mundo, os eventos adversos graves são extremamente raros. O especialista também contestou informações falsas que associam a vacinação ao aumento de casos de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e câncer. Segundo ele, a própria infecção pelo coronavírus pode provocar processos inflamatórios e complicações cardiovasculares, enquanto a vacinação ajuda a reduzir o risco de formas graves da doença.

Além da imunização, Eduardo Jorge reforçou a importância de manter medidas básicas de prevenção, como lavar as mãos frequentemente e utilizar máscara ao apresentar sintomas respiratórios. Ele também recomendou que pessoas gripadas ou com tosse evitem visitar idosos e outros indivíduos mais vulneráveis, reduzindo o risco de transmissão.

Assista a entrevista completa nos links abaixo:

O médico alertou para o crescimento expressivo nas internações em UTI

“Estamos em um período em que vínhamos registrando 4% de COVID entre os casos de SRAG, que são aqueles pacientes que apresentam quadro respiratório grave e precisam ser internados em UTI. Nas últimas quatro semanas, esse percentual passou de 4% para 14%. Entre os casos de óbito por SRAG, 30% foram causados pela COVID, ou seja, uma mortalidade maior do que a registrada de janeiro a outubro.”

O especialista explicou por que a proteção contra o coronavírus necessita de reforço periódico para grupos vulneráveis

“A vacina contra o sarampo é uma vacina de vírus vivo. Quem recebe as duas doses após o primeiro ano de vida fica protegido pelo resto da vida. Já a vacina contra a COVID-19 é diferente: ela oferece uma proteção mais transitória, que diminui com o tempo, além de o vírus sofrer mudanças com muita frequência. O mais importante é manter a vacinação atualizada, ou seja, ter recebido uma dose da vacina contra a COVID-19 nos últimos seis meses, independentemente de ter tomado duas, três ou cinco doses anteriormente.”

O especialista reforçou que o imunizante ofertado mantém resposta eficaz na prevenção de hospitalizações e mortes frente às linhagens em circulação

“A principal variante é a XFG, que foi a que mais circulou no Brasil. Nas últimas semanas, além da XFG, começou a surgir uma nova variante, a JN.2.1. Ambas continuam sendo contempladas pela proteção da vacina atualizada, que protege contra as formas graves da doença causadas tanto pela XFG quanto pela JN.2.1.”

Ao rebater alegações falsas sobre efeitos adversos, o médico destacou o volume histórico de doses aplicadas mundialmente

“Já foram administradas mais de 17 bilhões de doses em todo o mundo. Nenhuma vacina na história foi aplicada a tantas pessoas em tão pouco tempo. Há também pessoas que difundem informações equivocadas sobre um suposto aumento de casos de câncer e de acidente vascular cerebral (AVC) relacionado à vacinação. Muito pelo contrário: toda vez que se tem uma doença inflamatória, como a COVID-19, há um aumento do risco de infarto agudo do miocárdio e de AVC. Portanto, a vacina protege contra as formas graves da infecção e, ao reduzir os quadros inflamatórios, pode inclusive contribuir para diminuir o risco dessas outras doenças.”

Veja também