MEIO AMBIENTE CPRH apreende caminhão carregado de madeira nativa da floresta amazônica A carga saiu da cidade de Tucuruí, do estado do Pará, com destino ao município do Recife

Equipe de fiscalização da Diretoria de Fiscalização Ambiental (DFA), da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), apreendeu um caminhão com madeira nativa da floresta amazônica, no município de Serra Talhada, Sertão do Pajeú. A carga saiu da cidade de Tucuruí, do estado do Pará, com destino ao município do Recife. O veículo foi retido, na quarta-feira, dia 13, no Posto da Polícia Rodoviária Federal de Serra Talhada.

Durante a abordagem, os policiais verificaram irregularidades na documentação da carga e informaram à CPRH, que enviou equipe de fiscalização ao local. O caminhão transportava 46,65 metros de madeira nativa amazônica. Além da apreensão da madeira e do veículo, o condutor do veículo foi multado em R$ 13,9 mil por conduzir madeira nativa sem o Documento de Origem Florestal (DOF).

