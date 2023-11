A- A+

NATUREZA CPRH repatria quarenta aves para região Centro-Oeste Animais silvestres estavam sob cuidados veterinários no Cetras Tangara, no Recife.

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) concluiu, nessa terça-feira (21), a repatriação de 40 animais silvestres que estavam sob cuidados veterinários no Cetras Tangara, no Recife. As aves, trinta e uma araras, cinco tucanos e quarto papagaios galegos são típicos do Cerrado, na Região Centro-Oeste e, por esse motivo, só poderiam ser soltas em seu habitat de origem.

Alguns dos animais repatriados viviam no Parque 13 de Maio, no Centro da Capital, e os outros foram resgatados do tráfico de animais silvestres. As aves vão passar por um período de ambientação em recinto na Área de Soltura de Animais Silvestres (Asas) - Asas Queimado, em Unaí (MG) para, posteriormente, serem soltas na natureza.

A operação de repatriação começou na última sexta-feira (17), e foi realizada em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. As aves foram transportados em quatro veículos, com paradas constantes para alimentação, hidratação e avaliação dos animais pelos veterinários dos dois órgãos.

