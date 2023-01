Cresce morte por doenças cardíacas em mulheres

A- A+

A mortalidade feminina por doenças cardíacas precisa ser reduzida 30% em até 2030 no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em homens e mulheres por enfermidade no Brasil, de acordo com dados do DataSUS. No caso feminino, as patologias cardíacas possuem maior mortalidade do que todos os tipos de câncer. Para falar sobre o assunto, o apresentador Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta quinta-feira (26), com o cardiologista Carlos Japhet, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia - seção PE.



Segundo o profissional, as mulheres têm tido uma conscientização satisfatória acerca de vários problemas de saúde, como o câncer de mama, mas ainda precisam melhorar na consciência a respeito de doenças cardiovasculares.



Ano passado, o Ministério da Saúde instituiu que o dia 14 de maio será destinado à conscientização da doença cardiovascular na mulher. Nós da Sociedade Brasileira de Cardiologia já preparamos alguns eventos para conscientizar sobre as doençascardiovasculares”, afirmou.

Escreva a legenda aqui



Ainda de acordo com Carlos Japhet, mulheres possuem fatores de risco para doenças que afetam o coração a mais que homens.



A menopausa é um fator de risco. A mulher que foi mãe e desenvolveu hipertensão na gravidez, a pré-eclâmpsia; que desenvolve uma diabetes gestacional ou teve um parto prematuro. Todos esses são fatores de risco que homens não têm e que se somam aos fatores habituais, como a obesidade”, alertou o cardiologista.



Você acessaa entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.

Veja também

CONEXÃO CAFÉ Ser barista: possibilidades de atuação profissional