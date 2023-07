Cresce o número de infartos em mulheres jovens

A- A+

O Brasil registrou aumento de cerca de 62% nas mortes de mulheres de 15 a 49 anos por infarto, de 1990 para 2019. Na faixa etária de 50 a 69 anos, o número quase triplicou, com alta de aproximadamente 176%. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista conversou com o médico cardiologista Carlos Japhet, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Pernambuco, nesta quarta-feira (05), no Canal Saúde, que pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha FM 96,7 ou pelo canal do YouTube e Facebook da Folha de Pernambuco.

Méico Carlos Japeht. Foto: Divulgação.



Durante a entrevista, o médico cardiologista Carlos Japhet lembrou que nos últimos 20 anos as mulheres mudaram o estilo de vida.



“A mulher entrou no mercado competitivo de forma igualitária com o sexo masculino. A partir deste momentos as mulheres deixaram de ter uma dieta saudável, passando a consumir muito mais bebidas alcoólicas, passaram a fumar, tiveram aumento de peso, que são fatores de riscos clássicos”, disse.

Para o especialista, as mulheres têm outros fatores de riscos, diferente dos homens.

“A mulher tem que ser vista de uma maneira diferente, pois ela tem outros sintomas, outros fatores de riscos. Por exemplo, a mulher engravida e por isso a mulher pode ter uma patologia chamada pré-eclâmpsia, que é a hipertensão da gravidez e a diabetes gestacional, com isso passa a fazer parte de um hall diferente dos homens”, explicou Japhet.

O médico cardiologista fez um alerta sobre a necessidade de uma maior investigação dos casos de infarto nas mulheres.

“A mulher tem uma gravidade muito maior do que o homem do infarto agudo do miocárdio porque justamente na maioria das vezes é diferente, pois é doença da microcirculação. Nesse caso precisamos fazer uma investigação mais detalhada. Essa doença da microcirculação precisa ser tratada. Esse é o nosso alerta para toda a população”, finalizou.

Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.

