A- A+

EVENTO Seletiva de modelos para o Solidariedade Transforma supera expectativas e tem mais de 700 inscritos Crianças e adultos escolhidos participarão do projeto comandado pelos atores Paloma Bernardi e Marcos Mendes, em julho, no Caruaru Shopping

Os jurados tiveram muito trabalho para escolher 40 crianças, 40 mulheres e 25 homens para formar o casting do Solidariedade Transforma 2024. A seletiva contou com mais de 700 inscritos para disputar a vaga no desfile que acontecerá em julho, no Caruaru Shopping.

"Deu uma trabalheira danada escolher estes nomes e montar esse casting, mas até o dia 12 de março vamos divulgando os aprovados, aos poucos, em nossa rede social @solidariedadetransforma", adiantou um dos idealizadores do projeto, Marcos Mendes.

Foto: Madu Silva

Os aprovados, que terão sua primeira grande experiência no festival deste ano, já entram em processo de preparação agora em março com todo o suporte do evento.

O Solidariedade Transforma é um projeto social comandado pelos atores Paloma Bernardi e Marcos Mendes que tem o objetivo de arrecadar doações e auxiliar instituições que prestam assistência a pessoas carentes da região.

Lançamento - No dia 12 de março, os idealizadores do projeto, Paloma Bernardi e Marcos Mendes, irão lançar o festival deste ano e tudo que irá acontecer em julho.

Este lançamento acontecerá no Caruaru Park Hotel apenas para convidados e empresários interessados em investir no evento.

Serão apresentados: atrações, convidados especiais, instituições apoiadas, elenco de modelos, entre outros.

Os empresários interessados em participar do evento, devem entrar em contato por meio do

Instagram @solidariedadetransforma .

Veja também

TEATRO 4° Festival de Teatro Rosa dos Ventres celebra produções artísticas de mulheres