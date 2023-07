Crianças e férias: como cuidar da saúde mental

A- A+

As férias escolares representam um momento aguardado por muitas crianças e adolescentes, mas também podem ser desafiadoras quando se trata de cuidar da saúde mental dos pequenos. Durante as férias, é comum que a rotina das crianças seja alterada, o que pode gerar ansiedade e instabilidade emocional. Para falar sobre o assunto, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde desta segunda-feira (3), com o psicólogo Rodrigo Nery.

Segundo o profissional, o período das férias, apesar de importante, requer alguns cuidados.

“Quando a gente fala em alteração da rotina, principalmente para crianças que estudam de manhã, se não tiver cuidado, os horários e a rotina vão se perder, o que pode ser um fator estressante para as crianças. Então é importante manter não um horário certo, porque aí seria uma rigidez, mas precisa flexibilizar, só que estabelecer atividades e horários corretos para o que a criança gosta de fazer. Lembrar que férias é sinônimo de diversão, então a gente precisa proporcionar esses momentos para as crianças”, declarou.



Psicólogo Rodrigo Nery

Rodrigo Nery também orientou formas de não impactar bruscamente a rotina de uma criança que está de férias.

“Se ele acorda de 6 horas para estar na escola de 7, pode-se colocar para acordar de 7:30 ou 8 da manhã. E, quando for chegando mais perto da volta às aulas, é importante ir acostumando e pedindo a essa criança que vá dormir mais cedo para se habituar à volta à rotina”, relatou.

O psicólogo afirmou, ainda, que é necessário fazer atividades que sejam fora de casa.

“Talvez não seja possível sempre, mas é importante planejar atividades fora do meio eletrônico que a criança já passa tanto tempo e tirá-la de casa: levar ao cinema, vai à praia ou a um parque, faz um piquenique”, disse o profissional.

