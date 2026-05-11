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CANAL SAÚDE Crise silenciosa: Brasil bate recorde de afastamentos por saúde mental no trabalho Ansiedade, depressão e Burnout impulsionam crescimento de licenças médicas e números acendem alerta para empresas e trabalhadores

O Brasil enfrenta uma grave crise de saúde mental no ambiente corporativo. Dados recentes do Ministério da Previdência Social e do INSS revelam um aumento histórico no número de afastamentos relacionados a transtornos psicológicos, consolidando um cenário preocupante para trabalhadores e empresas em todo o país.

Em 2025, foram registrados mais de 546 mil benefícios por incapacidade temporária, motivados por problemas de saúde mental. O levantamento aponta ainda um crescimento de 143% nos últimos cinco anos em categorias específicas, como a Síndrome de Burnout, considerada atualmente uma das principais doenças relacionadas ao trabalho. A ansiedade e a depressão já aparecem como a segunda maior causa de afastamentos do país, ficando atrás apenas dos problemas de coluna.

Nesta segunda-feira (11), o âncora da Rádio Folha FM 96,7 FM, Jota Batista, conversou com a psicóloga Adriana Moraes, no Canal Saúde, que falou sobre os impactos da saúde mental no ambiente corporativo e a necessidade de ações preventivas para evitar o adoecimento emocional dos trabalhadores.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



A psicóloga Adriana Moraes iniciou a discussão apontando que o esgotamento no ambiente de trabalho vai muito além do excesso de tarefas, esbarrando frequentemente em comportamentos abusivos e na falta de reconhecimento por parte das lideranças.

“Vamos observar um nível extremamente elevado de esgotamento emocional entre os trabalhadores. Há uma intensa pressão psicológica nos bastidores do ambiente de trabalho, inclusive com relatos de assédio moral. Nas escutas clínicas, surgem denúncias de desrespeito, hostilidades relacionadas a procedimentos profissionais e até situações de humilhação dentro do ambiente laboral.”

Adriana Moraes, psicóloga

Desmistificando a ideia de gerações anteriores de que era possível separar perfeitamente a vida pessoal da profissional, a especialista explicou que a carga emocional sempre acompanhou o trabalhador, manifestando-se de forma silenciosa através de suas atitudes.

“Durante muito tempo, acreditou-se que os problemas de casa não eram levados para o trabalho e vice-versa. Hoje, percebemos que isso pode ter sido uma falácia. De alguma forma, o profissional acabava levando essas questões para o ambiente doméstico, ainda que não verbalmente, mas por meio de comportamentos. Muitas pessoas, sem conseguir lidar adequadamente com as demandas e pressões do trabalho, acabavam manifestando comportamentos disfuncionais em outras áreas da vida”, explica a psicóloga.

Além disso, a psicóloga destacou a nova realidade jurídica das corporações, alertando que a promoção do bem-estar psíquico deixou de ser um favor para se tornar uma exigência legal rigorosa fiscalizada pelo Ministério do Trabalho.

“Desde maio, a legislação passou a exigir que todas as empresas desenvolvam ações voltadas à promoção do bem-estar psíquico dos trabalhadores, sendo responsabilizadas por isso. Assim, antes mesmo de um eventual afastamento por adoecimento mental, as organizações poderão ser questionadas sobre quais investimentos e medidas efetivas adotarão para cuidar da saúde mental de seus profissionais”, orienta

Por fim, a especialista fez um alerta contundente aos gestores sobre a forma de comunicar insatisfações, diferenciando a crítica pontual ao serviço de uma invalidação pessoal que destrói a saúde mental do funcionário.

“É natural que haja cobranças no ambiente de trabalho, mas o excesso pode ser emocionalmente prejudicial e até violento do ponto de vista psicológico. O cuidado deve estar na forma como essa cobrança é feita: em vez de avaliar ou corrigir um comportamento ou desempenho específico, algumas atitudes acabam rotulando e desqualificando o trabalhador”, conta Adriana Moraes.

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