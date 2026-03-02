A- A+

Canal Saúde Crises, causas e cuidados: desmistificando a epilepsia Especialista afirma que abandonar o tratamento é a maior causa de novas crises epiléticas

De acordo com o Governo do Brasil, o país possui cerca de 2% de sua população (de 2 a 3 milhões de pessoas) convivendo com a epilepsia. Pelo menos 500 mil estão com a doença fora de controle.

No entanto, mesmo sendo um problema que atinge parte da sociedade brasileira, a epilepsia ainda é muito estigmatizada e diversos mitos acerca da condição são difundidos no Brasil.

Nesta segunda-feira (02), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o neurocirurgião Dr. João Gabriel Ribeiro. Ele falou sobre os mitos que cercam a epilepsia, além de ressaltar o perigo dos pacientes abandonarem o tratamento contra a doença.

O Dr. João Gabriel Ribeiro iniciou a conversa definindo a epilepsia como uma condição neurológica crônica causada por descargas elétricas anormais no cérebro. Além disso, o especialista destacou que a doença costuma se manifestar com mais frequência em duas faixas etárias específicas.

"Existem dois picos de incidência da epilepsia: um é nas pessoas com mais de 60 anos, outro é na população pediátrica, que podem ser causadas principalmente por infecções, hidrocefalia e malformação. Então são os dois extremos da vida que estão associados a um aumento da incidência", afirmou o neurocirurgião.

Em seguida, ao falar sobre o objetivo do "Março Roxo", que é a campanha da conscientização acerca da epilepsia, o especialista foi enfático sobre a necessidade de derrubar estigmas populares, esclarecendo que a condição não é transmissível e não se trata de um problema psiquiátrico.

"É uma doença que não é contagiosa. Tem gente que acredita que é contagiosa, tem gente que acha que se entrar em contato com a saliva de um paciente epiléptico, a pessoa vai pegar a enfermidade. Então não é contagiosa. Também tem gente que acha que é uma doença psiquiátrica… é importante a gente quebrar essas barreiras, esse mito", dissertou o especialista.

O médico prosseguiu fazendo um alerta sobre a adesão ao tratamento, apontando que o esquecimento ou o abandono dos remédios é o principal gatilho para o retorno das convulsões em pacientes já diagnosticados.

"A partir do momento que a pessoa não toma o remédio, pode ter a chance de ter um escape. E isso é tão relevante que o principal motivo de um paciente que é epiléptico ter uma crise epiléptica de escape é justamente não ter tomado o remédio. Por isso que é tão importante o paciente que tem epilepsia tá sempre com remédio, tá com remédio na bolsa, tá com remédio em casa, tá com remédio no trabalho".

Por fim, o neurocirurgião orientou a população sobre como agir corretamente ao encontrar alguém sofrendo uma convulsão na rua ou no trabalho, destacando a importância de proteger a via aérea da pessoa.

"Como é que a gente pode ajudar esse paciente? A gente coloca ele numa superfície o mais confortável possível, vira o paciente de lado para que ele não engasgue com a própria secreção, evitando que ocorra algum tipo de acidente, após isso, geralmente a crise convulsiva acaba sozinha após 2 ou 3 minutos", encerrou o especialista.

