SÃO JOÃO 2025 Cristina Amaral regrava 'Véu de Noiva' e lança o single para o São João 2025 A música é do grupo feminino 'As Januárias' e foi composta por Mayra Barbosa, Mayara Barbosa e Sidcléa Cavalcanti.

Cristina Amaral é sertaneja. Nascida em Sertânia, a cantora, como boa pernambucana, interpreta todos os nossos ritmos e ainda nos presenteia com belos projetos como “Uma saudade chamada Nelson Gonçalves", show que foi gravado em DVD, em 2019, no Teatro de Santa Isabel, em homenagem ao ‘Rei do Rádio’, e o show "Para Núbia, Com Amor, Cristina". Uma grande homenagem aos 80 anos da diva Núbia Lafayette. Para o São João 2025, Cristina regravou e lançou o single “Véu de Noiva” do grupo feminino ‘As Januárias’, composta por Mayra Barbosa, Mayara Barbosa e Sidcléa Cavalcanti.

Cristina Amaral conversou com Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta segunda-feira (09). Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

“Venho da cultura do baile e canto tudo: forró, brega, romântico, frevo, samba...não tem nada difícil, mas o forró está no sangue. Em minha casa, quando criança, já me acordava com as músicas de Gonzaga, Trio Nordestino, Marinês tocando no rádio. Minha mãe cantando Gonzaga, dançando com meu pai pela sala da casa...e o São João da tradição com fogueira, comida de milho, são lembranças que marcam minha carreira,” afirmou Cristina.

Com agenda cheia, Cristina Amaral é presença aguardada na abertura do São João do Recife nesta quinta-feira (12), com show na Praça do Arsenal. A programação começa às 20h. A Caminhada, que esse ano completa 20 anos, tem concentração às 17h, na Rua da Moeda, Recife Antigo.

Para o São João, Cristina diz esperar mais tradição e avalia que as programações juninas nas cidades do interior pernambucano estão, a cada ano que passa, cedendo espaço para ritmos que não representam nossa identidade cultural e avalia que isso precisa mudar.

Em sua opinião as mudanças, as novidades são bem-vindas, mas o ciclo junino deve manter as nossas tradições.

Para acompanhar a cantora basta acessar seu perfil no Instagram

