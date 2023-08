A- A+

MOBILIDADE CTTU monta esquema especial de trânsito para o Sul-americano de Vôlei no Geraldão O evento esportivo será realizado a partir do sábado (19) até quarta (30) de Agosto

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou um esquema especial de trânsito para o Sul-americano de Vôlei, que acontecerá no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão. O evento terá início no sábado (19) e seguirá até a quarta-feira (30).

A partir da sexta-feira (18) o acesso ao estádio pela Rua Guadalajara está interditado. A Rua Jalisco será utilizada como rota alternativa e, por isso, terá proibição de estacionamento para melhorar a fluidez dos veículos. O principal acesso ao local será feito pela Avenida Mascarenhas de Moraes.

A CTTU recomenda que os cidadãos utilizem transportes públicos, táxi ou veículos de aplicativos já que a oferta de estacionamentos estará reduzida na área. A sinalização vertical e horizontal foi reforçada para ordenar o trânsito e garantir a segurança viária de todos. Diariamente, uma equipe com 50 agentes e orientadores de trânsito estará no local para auxiliar na mobilidade.

