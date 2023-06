A- A+

CANAL SAÚDE Cuidado com fogos, lesões e queimaduras no São João No período junino, cresce o número de queimaduras por fogos e fogueiras

É importante ficar alerta, pois os fogos de artifício, mesmo com sua beleza, são perigosos, podem levar a queimaduras, lesões e as crianças são grandes vítimas desses artefatos, além das fogueiras. Para falar sobre o assunto, a âncora Patrícia Breda, da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta quinta-feira (22), com a dermatologista Ana Paula Gusmão.



De acordo com a médica, há diferentes níveis de queimaduras.



“As queimaduras podem ser de vários graus: tem aquelas mais simples que só acomete a pele, as quais chamamos de 1º grau. Tem as um pouco profundas, que fazem bolhas, que são de 2º grau, e tem as de 3º e 4º grau, que acometem nervos e ossos”, explicou.

Escreva a legenda aqui



Ana Paula Gusmão falou, ainda, o que deve ser feito caso sofra uma queimadura.



“O ideal é lavar com água corrente e não usar nenhum tipo de produto, até manteiga ou óleo, que as pessoas usam, porque isso não traz nenhum benefício, pelo contrário, pode doer mais caso você vá ao médico, pois ele vai ter que limpar o local. Então, lavar com água corrente e se dirigir ao posto de saúde mais próximo”, afirmou.



A dermatologista orientou, também, como se utilizar a água gelada no tratamento de uma queimadura.



“A água gelada pode diminuir a dor e até o edema, mas tem que tomar cuidado porque o gelo também pode causar queimadura. Então, tem que colocar e tirar, e não deixar por muito tempo”, declarou.



Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.



Veja também

CONEXÃO CAFÉ Na rua tem? Um guia de lugares legais para comer e beber café