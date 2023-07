Cuidado paliativo é alternativa para melhorar o bem-estar de pacientes terminais

A- A+

Enfrentar uma doença que exige tratamento prolongado e doloroso ou que, infelizmente, não tem cura, pode ser um desafio. Não só para quem recebe o diagnóstico, mas também para os familiares que acompanham de perto essa batalha. Uma forma de tentar melhorar essa jornada é optar pelos cuidados paliativos, que não são direcionados para a doença em si, mas ajudam a aliviar dores e efeitos colaterais dos tratamentos.O assunto está sendo amplamente mostrado com a personagem Dora, da novela Vai Na Fé,da TV Globo. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista conversou com a geriatra Lilian Karine, nesta quinta-feira (20), no Canal Saúde, da Rádio Folha FM 96,7.



Durante a entrevista a especialista ressaltou que as pessoas acham que cuidados paliativos é uma gambiarra, tem muito essa visão equivocada. Para desmistificar isso ela explicou o que é cuidados paliativos.

“Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os cuidados paliativos é uma abordagem multi-interdisciplinar que melhora a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares que enfrentam a doença que ameace a vida”, destacou.

A geriatra, ainda, explicou como é feito esse tratamento.

“Neste tratamento a gente passa a prevenir o sofrimento através do reconhecimento da dor e de outros sintomas físicos, psicológicos, sociais e espirituais. Com isso conseguimos, apesar deste paciente familiar estar vivendo um processo difícil, promover uma qualidade de vida”, disse.

Para a geriatra Lilian Karine, através da equipe multi e para os pacientes e familiares eles conseguem também amenizar a dor da família que também adoece.

“A família fica fragilizada, pois quando dou o diagnóstico para o paciente e acaba atingindo a família e quando falamos em cuidados paliativos, não falamos só para o paciente se fala também para a família, pois cuidamos também da família através dessa equipe multi reconhecendo quais são os sofrimentos que a família apresenta”, esclareceu.

