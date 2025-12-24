A- A+

CANAL SAÚDE Cuidados com a alimentação nas festas de fim de ano Especialista explica como manter o equilíbrio à mesa e evitar exageros durante o Natal e o Ano Novo

No final de ano, com as festas de confraternização, Natal e Ano Novo, é comum as pessoas exagerarem e perderem o controle no preparo e consumo das comidas e bebidas.

Entretanto, ao preparar os alimentos com um pouco de atenção, é possível criar pratos saborosos e saudáveis, que podem ser consumidos sem culpa, por meio de alterações simples.

Nesta quarta-feira (24), Neneo de Carvalho, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a nutricionista Laís Souza. Ela falou sobre os cuidados com a alimentação nas festas de fim de ano.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

A nutricionista Laís Souza iniciou a conversa desmistificando o impacto isolado da ceia de Natal

“O que importa mesmo para excesso de peso e ganho de peso é o ano inteiro. É ao longo do ano que a gente constrói esse processo de emagrecimento. Não é o Natal e o Ano Novo que vão prejudicar. O importante é já ter um equilíbrio, uma temperança”

Nutricionista Laís Souza/Foto: Divulgação

Para evitar exageros nos dias seguintes às comemorações, Laís Souza sugeriu uma estratégia simples e bem-humorada

“Um segredo que eu brinco é, quando você recebe seus familiares, sempre distribuir umas marmitinhas para eles levarem para casa. Assim, não fica comendo o resto da ceia a semana inteira. O problema não é a ceia de Natal, é o que vem depois, ao longo da semana”

No preparo dos alimentos, a nutricionista alertou para o uso excessivo de sódio presente em temperos industrializados

“Evitar aqueles pacotinhos prontos. Além de não serem tão saborosos, têm muito sódio. É muito mais gostoso usar manjericão, alecrim, cebola, alho, salsa. São alimentos saudáveis, anti-inflamatórios, que ajudam a passar o Natal de forma mais tranquila”

Por fim, Laís Souza falou sobre o consumo de doces pelas crianças e chamou atenção para o horário da ingestão

“O mais interessante é oferecer o doce após o almoço. À noite, pode atrapalhar o sono, porque o açúcar deixa a criança mais elétrica. Então é preciso cuidado com o doce noturno, a não ser que você queira transformar o Natal numa festa do pijama”

Veja também