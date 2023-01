A- A+

CANAL SAÚDE Cuidados com a coluna das crianças nas férias Quem esclarece sobre o tema é o fisioterapeuta Paulo Koury, no Canal Saúde desta quinta-feira (19)

O período de férias escolares é de descanso e de muitas brincadeiras para as crianças, mas os pais devem ficar atentos à postura dos filhos durante os afazeres diários como, por exemplo, assistir televisão, brincar, andar de bicicleta, utilizar equipamentos eletrônicos, entre outras, para não terem nenhum problema com a coluna vertebral dos pequenos. Para falar sobre o assunto, no Canal Saúde, desta quinta-feira (19), da Rádio Folha FM 96,7,o âncora Jota Batista conversou com o fisioterapeuta Paulo Koury.

Durante a entrevista o fisioterapeuta explicou que é fundamental que as crianças andem de bicicleta e brinquem descalças para tirá-las o máximo possível das telas. Para ele, o uso da tela se tornou um vício, por falta de estímulo de atividades de lazer nas crianças.

“Tendinite em crianças de dez anos, por uso excessivo de veja em que situação estamos chegando. As pessoas ‘ah, deixa as crianças ali um pouquinho' e esquece do primordial que é o lazer ", disse Paulo Koury.

O especialista enfatizou que é importante repreender as crianças, mas não parecer ser chato. Ele explicou que é importante ter o dialeto da criança para conversar com ela e deixar claro que é essencial a prática de atividade física.

“A tendência é que quanto mais sedentário fica, a criança se acostuma com a falta de esforço. O correto é os pais influenciar a fazer a atividade física", falou.

Paulo koury alertou que a ação preventiva é muito importante para evitar doenças como escoliose. Ele explicou que além da preocupação com a postura, os pais devem ficar atentos aos pesos que essas crianças carregam, principalmente nas mochilas que levam para escola, e orientou o uso de bolsa com rodinhas. Já em relação ao tratamento, o especialista explicou que um paciente de 12 a 14 anos com hipercifose torácica - popularmente conhecida como corcunda - - dura de um a dois anos para finalizar o tratamento.

“ O tratamento para hipercifose torácica é de um a dois anos e não adianta fazer uma, duas, três vezes para e depois retornar, pois assim você vai regredir”, alertou o fisioterapeuta Paulo Koury.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.

Veja também

CONEXÃO CAFÉ Café e inteligência emocional