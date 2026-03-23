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Canal Saúde Cuidados com a pele mudam ao longo da vida e exigem atenção em cada fase Especialista explica como adaptar a rotina para manter a saúde e a aparência da pele

Conforme o tempo passa, a pele se torna mais exigente e começa a necessitar de cuidados mais específicos para manter uma aparência saudável. As mudanças naturais do organismo, influenciadas por fatores hormonais, ambientais e pelo envelhecimento, exigem adaptações na rotina de cuidados ao longo da vida.

O que funciona aos 20 anos pode não ser o ideal aos 40. Durante a puberdade, por exemplo, o foco costuma ser o controle da oleosidade e da acne, condições comuns nessa fase devido ao aumento da atividade hormonal. Já na vida adulta, a atenção se volta para a prevenção do fotoenvelhecimento e o surgimento de manchas, como o melasma.

Na menopausa, os cuidados precisam ser ainda mais intensificados. A redução na produção de colágeno e as alterações hormonais contribuem para o ressecamento da pele, tornando a hidratação profunda um passo essencial na rotina diária.

Nesta segunda-feira (23), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a dermatologista Vanessa Medeiros sobre como adaptar os cuidados com a pele em cada fase da vida.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Vanessa Medeiros destacou que entender as necessidades da pele em cada etapa é fundamental para prevenir problemas e manter a saúde cutânea.

“A pele muda com o tempo, e isso é natural. Por isso, é importante ajustar os cuidados de acordo com cada fase, escolhendo produtos e rotinas adequadas para manter o equilíbrio e a proteção da pele.”

Vanessa Medeiros, dermatologista

Segundo a especialista, fatores como exposição solar, alimentação e hábitos de vida também influenciam diretamente na saúde da pele.

“O uso diário de protetor solar, uma boa alimentação e a hidratação são fundamentais em qualquer idade. Esses cuidados ajudam a prevenir o envelhecimento precoce e outras alterações cutâneas.”

Vanessa Medeiros também ressaltou que o acompanhamento com um dermatologista faz diferença na escolha dos tratamentos mais indicados.

“Cada pele é única. Por isso, a avaliação profissional é essencial para indicar os produtos e procedimentos mais adequados, evitando erros que podem comprometer a saúde da pele.”

Por fim, a dermatologista reforçou que a prevenção é o melhor caminho para manter a pele saudável ao longo dos anos.

“Cuidar da pele desde cedo e manter uma rotina adequada ao longo da vida contribui não só para a estética, mas também para a saúde como um todo.”

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