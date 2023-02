A- A+

CANAL SAÚDE Cuidados com a voz e a audição no Carnaval A fonoaudióloga Patrícia Balata falou sobre o tema no Canal Saúde desta quarta-feira (15)

No Carnaval as pessoas costumam cantar e falar muito alto. Geralmente, em ambientes com muito barulho. Além disso, existe o abuso de bebidas e de cigarros. Por isso, é importante tomar alguns cuidados com a voz e a audição. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (15), com a fonoaudióloga, Patrícia Balata.



A especialista explicou, no início da entrevista, a relação entre a audição e a voz.



Os dois sentidos são interdependentes. A voz, mais ainda, porque ela precisa da audição para controlar volume, intensidade, esforço, qualidade”, afirmou.

Fonoaudióloga Patrrícia Balata



Patrícia Balata também falou sobre as lesões causadas pela exposição exagerada a ruídos.



Quando você tem exposição aos trios elétricos, às bandas, às caixas de som dos palcos e aos ruídos de uma forma geral, que são muito mais intensos nesse período, você está provocando uma alteração nas suas células auditivas, ou seja, da orelha, do ouvido interno. Essas células, uma vez lesadas, não se recuperam mais. Diferente das células da mucosa que reveste a prega vocal, que tem como recuperar”, explicou.



Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.

