CANAL SAÚDE Cuidados com as infecções por viroses nas festas de fim de ano Covid-19, meningite, pneumonia e coqueluche são doenças com grande risco de contágio em aglomerações

Com a chegada das festividades de fim de ano, é crucial considerar o risco de infecção por viroses em confraternizações, ambiente propício para a propagação de doenças virais, como gripes, resfriados e até mesmo a covid. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a infectologista do Cerpe Diagnósticos, Sylvia Lemos, nesta quinta-feira (21), no Canal Saúde.



Para a especialista, nossa preocupação não deve ser apenas com aglomerações. Também devemos ter atenção redobrada com a higiene pessoal.

“Não podemos deixar de nos lembrar da higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após irmos ao banheiro, e quando elas estiverem sujas, também complementar com álcool gel, caso não exista possibilidade de usarmos água e sabão, ou sabonete e também ficar atento para a qualidade dos alimentos. Nesses períodos a gente às vezes esquece a qualidade dos alimentos e também nos alimentamos de qualquer jeito, com a mão suja. E aí vem uma diarreia viral”, disse.

A infectologista também alertou as pessoas que têm comorbidades e idades mais avançadas com a questão da imunidade.

“Então essas pessoas (idosos e com comorbidade) devem estar mais atentas, elas devem ser mais responsáveis com elas próprias junto ao seu médico. E se não vão ao médico regularmente, o façam até para ver se o calendário vacinal usual orientado pela idade está atualizado e se a parte de exames, por exemplo, o colesterol, a glicose, o triglicerídeo, exames básicos, estão normalizados”, ressaltou.

