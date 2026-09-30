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Canal Saúde Cuidados com o coração são essenciais para prevenir doenças cardiovasculares Cardiologista explica a importância de hábitos saudáveis para reduzir os riscos de doenças cardiovasculares e manter a saúde do coração

As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no mundo e podem afetar pessoas de diferentes idades. A adoção de hábitos saudáveis e o acompanhamento regular da saúde são medidas importantes para reduzir os riscos e preservar o funcionamento do coração.

O coração é um dos órgãos vitais do corpo humano e tem a função de bombear o sangue para todo o organismo. Entre as condições que podem afetar o coração e os vasos sanguíneos estão o ataque cardíaco, o acidente vascular cerebral e a insuficiência cardíaca.

O Dia Mundial do Coração, lembrado em 29 de setembro, reforçou a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde cardiovascular. A data também busca conscientizar a população sobre os fatores de risco e a necessidade de manter hábitos que contribuam para o bom funcionamento do coração.

Nesta quarta-feira (30), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o cardiologista Carlos Japhet, que falou sobre os cuidados com o coração.

Acompanhe a entrevista nos players abaixo:

Carlos Japhet abriu a entrevista reforçando que grande parte dos eventos cardíacos graves diagnosticados na vida adulta não surge de forma repentina, mas reflete o acúmulo de hábitos inadequados iniciados ainda na infância e na adolescência.

“É importante destacar que 80% das doenças cardiovasculares podem ser evitadas. Muitas vezes, a doença diagnosticada hoje começou a se desenvolver anos antes, ainda na infância ou adolescência, influenciada por hábitos alimentares e pela falta de atividade física. As placas de gordura que obstruem as artérias não surgem de repente; elas se acumulam ao longo do tempo.” Carlos Japhet, cardiologista

Ao analisar o impacto de medicamentos como a semaglutida e a tirzepatida, o cardiologista destacou a redução do risco cardiovascular associada à perda de peso e à diminuição da inflamação, mas alertou que a interrupção do tratamento exige acompanhamento profissional.

“Medicamentos como a semaglutida e a tirzepatida contribuíram para reduzir o risco de doenças cardiovasculares, principalmente pela perda de peso, redução da pressão arterial e melhora do colesterol. Após atingir a meta de peso, a interrupção do tratamento deve ser feita de forma criteriosa e sempre com orientação médica.”

Além disso, o especialista detalhou a evolução da Terapia de Reposição Hormonal (TRH), esclarecendo que os tratamentos atuais podem ser indicados, de forma individualizada, para mulheres sintomáticas no climatério ou com menopausa precoce.

“A reposição hormonal pode ser indicada para mulheres que apresentam sintomas intensos no climatério. Os tratamentos evoluíram bastante, mas é importante deixar claro que a reposição hormonal não tem como objetivo prevenir doenças cardiovasculares. Ela é indicada para tratar os sintomas da menopausa e melhorar a qualidade de vida da mulher.”

Por fim, Carlos Japhet apontou exames de imagem que podem auxiliar na avaliação da saúde das artérias e ressaltou que as metas atuais de controle do colesterol exigem uma análise individualizada, de acordo com o perfil de risco de cada paciente.

“O exame das carótidas pode ajudar a avaliar o risco cardiovascular. Se não houver placas, o risco tende a ser menor. Quando há presença de placas, é importante controlar o colesterol de acordo com a meta de cada paciente. Para pessoas de baixo risco, a meta pode ser abaixo de 116 mg/dL. Já para quem apresenta placas nas artérias coronárias, a meta pode ser abaixo de 70 mg/dL.”

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