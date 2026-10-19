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Canal Saúde Cuidados com os dentes desde a infância ajudam a prevenir doenças e preservar a saúde bucal Odontóloga Raíssa Dias destaca a importância da higiene oral desde os primeiros dentes e do acompanhamento profissional para preservar a saúde e a qualidade de vida

A saúde bucal vai muito além da aparência dos dentes e de um sorriso bonito. A higiene inadequada pode favorecer o surgimento de cáries, gengivite, periodontite e outros problemas que comprometem a mastigação, o bem-estar e a saúde geral. Por isso, os cuidados diários e o acompanhamento odontológico são fundamentais para prevenir doenças e preservar os dentes ao longo da vida.

No Brasil, o Dia Nacional da Saúde Bucal, celebrado em 25 de outubro, busca conscientizar a população sobre a importância da higiene oral e da prevenção de problemas que afetam dentes e gengivas.

A importância de preservar os dentes naturais, os fatores que contribuem para o aparecimento das cáries e os avanços nos tratamentos odontológicos foram alguns dos temas discutidos por Raíssa Dias no Canal Saúde. Em entrevista conduzida por Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96,7, nesta segunda-feira (19), a odontóloga também chamou a atenção para a necessidade de manter os cuidados com a boca em todas as fases da vida.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Durante a entrevista, Raíssa Dias destacou que os cuidados com a saúde bucal devem começar ainda na infância, com o nascimento dos primeiros dentes de leite.

“Desde o primeiro dente precisa de escovação com pasta de dente com flúor. Se eu não cuido dos dentes de leite, muito provavelmente os dentes permanentes que vêm depois e ficam até o restante da vida vão ser afetados, seja com força, com estrutura, formato, posição. Então, tudo isso a gente precisa orientar: os dentes de leite são, sim, importantes, mesmo que uma hora eles vão ser perdidos”, explicou a odontóloga.

A especialista também ressaltou que a cárie dentária não é ligada apenas ao açúcar.

“A cárie, na realidade, não é uma doença unifatorial. Ela não é ligada apenas ao açúcar, ela não é ligada apenas à falta de escovação, ela é ligada a vários fatores. Quanto de água essa criança bebe, se essa criança tem acesso ao flúor, se a escovação está sendo feita da forma correta, a quantidade de vezes e também a dieta. Então, são vários fatores juntos para ela aparecer”, afirmou Raíssa Dias.

Entre os cuidados essenciais para prevenir doenças bucais estão a escovação com creme dental fluoretado, o uso diário do fio dental e a limpeza da língua. A escovação ajuda a remover resíduos e placa bacteriana, enquanto o fio dental alcança regiões entre os dentes onde a escova não consegue chegar. Também é importante manter a escova limpa e armazená-la adequadamente, evitando o compartilhamento do objeto.

A falta de higiene adequada pode provocar cáries e doenças periodontais, como gengivite e periodontite. Quando não tratadas, essas condições podem causar dor, mau hálito, comprometimento dos tecidos que sustentam os dentes e até perda dentária. Os problemas também podem interferir na alimentação, dificultando a mastigação de alimentos como carnes, frutas e verduras cruas e prejudicando a qualidade de vida.

Ao abordar os avanços da odontologia brasileira, a especialista destacou as possibilidades de tratamento disponíveis para diferentes necessidades.

“O Brasil já teve esse rótulo de ‘país dos desdentados’ e depois passou a ser o ‘país da cárie’, mas hoje a odontologia brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Desde procedimentos mais simples até os mais complexos, não há nenhum caso perdido. Tendo condições, tendo onde buscar, não deixe para depois a saúde bucal, porque vai fazer muita diferença na autoestima e no estilo de vida”, ressaltou.

A odontóloga também chamou a atenção para os cuidados com a saúde bucal na terceira idade.

“Antigamente, a odontologia era muito de ‘não tenho o que fazer, vai arrancar’. Hoje em dia, a prioridade é manter os dentes em boca o máximo que puder. E é bom orientar também sobre essas possibilidades de próteses, implantes e cuidados paliativos, até porque infecções que vêm da boca podem, sim, afetar o restante da saúde do corpo inteiro”, alertou.

Além da higiene diária, as consultas regulares ao dentista são importantes para identificar alterações precocemente e receber orientações individualizadas. A frequência do acompanhamento deve considerar as necessidades de cada pessoa e a avaliação do profissional.

A entrevista no Canal Saúde reforça que a prevenção deve acompanhar todas as etapas da vida, desde o nascimento dos primeiros dentes até a terceira idade. A adoção de hábitos adequados e o acompanhamento odontológico contribuem para preservar a saúde dos dentes e das gengivas, favorecer a alimentação e manter a qualidade de vida.

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