A- A+

CANAL SAÚDE Oftalmologista João Vilaça alerta sobre cuidados com os olhos no carnaval O oftalmologista João Vilaça foi o entrevistado do Canal Saúde desta sexta-feira (10)

No carnaval a atenção e cuidado com os olhos devem ser ainda maiores. É importante que os foliões tomem certos cuidados para não prejudicar a visão. É preciso ficar atento ao sol, cílios de led, glitter, maquiagem e as pomadas capilares que trazem riscos para a visão. Para dar mais detalhes sobre este assunto, o âncora Jota Batista conversou com o oftalmologista, João Vilaça, diretor do HVisão, no Canal Saúde desta sexta-feira, na Rádio Folha FM 96,7.

Durante a entrevista o especialista lembrou que nos últimos dias, aumentou os relatos de pessoas que têm apresentado reações a pomadas modeladoras capilares, comumente usadas para fazer penteados como tranças e baby hair.

“Já foram informados mais de 100 casos de pacientes que chegaram na emergência com essas queimaduras. Essas pomadas tem um PH ácido e junto com a chuva ou o próprio suor elas escorrem para os olhos e em contato com a córnea (primeira camada do olho), acaba causando a ceratite que é extremamente doloroso”, explicou João Vilaça.

O oftalmologista indicou o uso de lubrificantes oculares para quem vai brincar o carnaval.

“É bom levar um lubrificante (ocular) que você pode comprar sem receita na farmácia e usar no caso de uma irritação, mas persistindo a irritação procurar uma emergência oftalmológica", alertou.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.





Veja também

CONEXÃO CAFÉ Jornalista e escritor Marcelo Cavalcante fala sobre café, futebol e livros