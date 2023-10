Cuidados paliativos: entenda a importância

A- A+

Com o objetivo de promover melhor qualidade de vida dos enfermos, controlando os sintomas sejam eles físicos, psíquicos, sociais ou espirituais, a especialidade que aborda pacientes que vivem com doenças graves e ameaçadoras da vida, os Cuidados Paliativos vem para melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares. A filosofia dos Cuidados Paliativos aceita a morte como o estágio final da vida, dando mais dignidade ao paciente. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a médica geriatra Alexandra Siqueira, nesta quarta-feira (18), no Canal Saúde.

Foto: divulgação

A especialista explica que há muita desinformação sobre o assunto.

“A intenção do Cuidado Paliativo é acolher e tratar todos esses tipos de sofrimento. Desde o início da doença. Neste caso acompanho,entendo os valores, o que de fato importa na vida dele e como o paciente quer ser tratado. A desinformação vem quando as pessoas dizem que o paciente vai morrer em breve, mas, por exemplo, tenho pacientes em Cuidados Paliativos há 10 anos comigo”, disse.

A médica geriatra diz que a humanização é um fator essencial para o tratamento.

“Em conjunto com uma boa comunicação, a humanização é um dos pilares dos Cuidados Paliativos. Temos que ter o cuidados de está sempre comunicando notícias difíceis de forma mais empática possível, usando a compaixão e muita ciência,” destacou a médica.

Quer ficar por dentro de tudo sobre a importância dos Cuidados Paliativos? Ouça o Podcast completo no player abaixo:

Veja também

SOLIDARIEDADE Seminário "Vencendo a culpa, o medo e a depressão" ocorre neste sábado (28), no Recife