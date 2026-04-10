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OPORTUNIDADE Curso itinerante gratuito abre inscrições em Pernambuco e oferece formação em conservação de acervos Iniciativa da Fundação Gilberto Freyre em parceria com a Transpetro vai percorrer o estado e capacitar cerca de 200 participantes na preservação de documentos e livros históricos

A Fundação Gilberto Freyre (FGF), em parceria com a Transpetro, abre nesta sexta-feira (10) as inscrições para o Curso Itinerante de Conservação de Acervos em Suporte Papel, uma formação gratuita que será realizada em dez municípios de Pernambuco ao longo do ano.

A primeira turma acontece no Recife. As aulas serão realizadas entre 22 e 24 de abril de 2026, das 9h às 17h, na sede da Fundação Gilberto Freyre, localizada em Apipucos.

As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial: https://fgf.org.br/

Crédito: Acervo FGF

O curso percorrerá dez municípios de Pernambuco, com a meta de formar cerca de 200 participantes. Além de Recife, estão previstas turmas em Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca, Goiana, Caruaru, Garanhuns, Pesqueira, Petrolândia e Salgueiro.

Voltado a estudantes e profissionais interessados na preservação de documentos e livros históricos, o curso oferece formação teórica e prática em conservação preventiva e curativa de acervos em papel. O conteúdo inclui diagnóstico de acervos, controle ambiental, higienização, desinfestação e técnicas de pequenos reparos.

A iniciativa prevê a reserva de 20% das vagas para representantes de comunidades indígenas e quilombolas, além de acessibilidade garantida com intérprete de Libras em todas as turmas.

O projeto tem como objetivo fortalecer a preservação da memória cultural pernambucana e reduzir desigualdades na formação na área de conservação no país, ampliando o acesso à qualificação técnica em arquivos, bibliotecas e centros de memória.

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