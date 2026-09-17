Curta pernambucano "Capitão Lima" chega a Hollywood

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O roteirista e diretor pernambucano Filipe Carvalho estreia seu segundo curta-metragem, "Capitão Lima", no circuito internacional de cinema. A produção será exibida entre os dias 24 e 27 de setembro, durante a 29ª edição do Arpa International Film Festival, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento acontece no TCL Chinese Theatre, um dos tradicionais espaços cinematográficos de Hollywood. Em outubro, o filme segue para Nova York, onde participa do Buffalo International Film Festival.

Para falar sobre o filme, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cineasta Filipe Carvalho, qua fala sobre a inspiração autobiográfica e a memória da Rua Capitão Lima.



Eu tenho essa lembrança de uma primeira noite que eu me senti livre para ser quem eu era, que foi na rua Capitão Lima, no Recife, um primeiro encontro marcante com a minha identidade.”, afirma Filipe Carvalho.

A obra acompanha um homem misterioso que vive em um futuro onde a liberdade deixou de existir. Gay, ele precisou voltar ao armário como forma de sobreviver. Ao receber uma única oportunidade de viajar no tempo, decide retornar ao passado para reviver a liberdade que um dia conheceu. Sua viagem o leva à Rua Capitão Lima, no centro do Recife, onde viveu o primeiro beijo com outro rapaz. Porém, ao tentar reencontrar o passado, ele acaba preso no presente, diante das próprias memórias e das marcas deixadas por sua história.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Antes da estreia no circuito internacional, o curta-metragem será exibido para o público pernambucano, nesta sexta-feira 18 de setembro, durante a programação da III edição do Festival Fabulosa. A sessão acontece às 17h30, no Cinema da Fundação, no Recife.

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