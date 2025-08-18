Curta pernambucano "O Ano da Serpente" é selecionado no 36º Kinoforum em São Paulo
Dirigido pelo pernambucano Bruno Vilela, o curta "O Ano da Serpente" integra a Mostra Limite e leva ao cinema a poética visual marcada por mitos, símbolos e natureza
O curta-metragem “O Ano da Serpente”, dirigido pelo artista plástico e cineasta pernambucano Bruno Vilela, foi selecionado para a Mostra do 36º Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Essa é a primeira incursão de Vilela no cinema, após 31 anos dedicados às artes visuais.
Nesta segunda-feira (18), a âncora da Rádio Folha 96.7 FM, Simone Ventura, recebeu e o diretor pernambucano Bruno Vilela e a atriz Fernanda Braga, Vilela fala sobre a inspiração que deu origem ao curta “O Ano da Serpente”.
Eu nasci em 77, que é o ano da serpente também. Fui para a Amazônia com o meu irmão para fotografar e, no horizonte, no Rio Negro, vi uma paisagem — a silhueta de uma serpente. Aquilo foi um chamado",
Reconhecido pela forte presença de símbolos, mitos e elementos da natureza em sua obra, Vilela agora expande sua linguagem para o audiovisual.
O filme integra uma seleção de 19 produções experimentais, entre nacionais e estrangeiras, escolhidas entre quase três mil inscrições. A obra de Bruno será exibida no dia 21 de agosto, às 18h, na Cinemateca Brasileira; no dia 26, às 17h, no Centro Cultural São Paulo; e no dia 28, às 18h, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo.